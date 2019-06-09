Источник материала: Виртуальный Брест

С 9 часов 11.06.2019 г. остановочный пункт "Зеленая" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (ближе к мосту).





Вот эта остановка (на фото) закрывается









Аот тут открывается (фото из архива).





Предположительно, заработает и новый светофорный объект.