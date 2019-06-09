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Переносится остановка "Зелёная" (ближе к мосту)
10.06.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 9 часов 11.06.2019 г. остановочный пункт "Зеленая" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (ближе к мосту).
Вот эта остановка (на фото) закрывается
Аот тут открывается (фото из архива).
Предположительно, заработает и новый светофорный объект.
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С 9 часов 11.06.2019 г. остановочный пункт "Зеленая" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (ближе к мосту). Вот эта остановка (на фото)...
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