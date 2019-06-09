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Партию сигарет пытались незаконно переправить через белорусско-польскую границу

10.06.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня брестские пограничники в районе населенного пункта Галачево в непосредственной близости от белорусско-польской границы задержали двух мужчин, которые попытались скрыться.

Партию сигарет пытались незаконно переправить через белорусско-польскую границу

Задержанными оказались 25-летний житель Бреста и 29-летний житель Бяла-Подляски.

Молодые люди пытались незаконно переправить через Западный Буг крупную партию сигарет. С этой целью они с белорусской стороны границы доставили табачные изделия, после чего партия должна была попасть в Польшу через пограничную реку на автомобильных камерах. В этот момент нарушители и были задержаны пограничниками, при этом гражданин Беларуси оказал активное сопротивление пограничному наряду.

В отношении обоих задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы) КоАП Республики Беларусь. Кроме того, в отношении гражданина Польши начат административный процесс по 23.55 ч.1 (нарушение правил пребывания). В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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  7 июня брестские пограничники в районе населенного пункта Галачево в непосредственной близости от белорусско-польской границы задержали двух мужчин, которые...
 
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