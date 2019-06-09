Почти 13 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались 12 973 абитуриента - это почти на 1 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом. Такую информацию озвучил директор регионального центра тестирования Владимир Мороз сегодня на совещании по вопросам организации контроля за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, которое прошло в Комитете государственного контроля Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





В Брестской области централизованное тестирование пройдет на базе четырех вузов - двух брестских университетов, Барановичского и Полесского. "Все пункты регистрации и проведения ЦТ готовы к приему абитуриентов. В соответствии с заявкой в область уже доставлены тесты для проведения ЦТ по белорусскому языку, шкафы опечатаны. Завтра утром мы их пересчитаем и доставим непосредственно в аудитории. Задействованные для проведения ЦТ аудитории соответствуют схеме рассадки абитуриентов, рекомендованных РИКЗ. Во всех пунктах закуплена вода для абитуриентов, разосланы письма для дежурства работников скорой помощи, УВД, МЧС", - отметил Владимир Мороз.

В этом году для прохождения ЦТ в области выдано 44 995 пропусков (в 2018-м - 48 010). Лидирующим предметом у абитуриентов является русский язык, на экзамен по которому зарегистрировались 9 750 человек. Математику намерены сдать 7 438 абитуриентов, биологию - 4 688.

В учреждениях высшего образования, где пройдет ЦТ, а также в 22 средних специальных учреждениях образования области созданы комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В них планируется задействовать около 850 работников сферы образования, представителей госорганов и общественных организаций.

"Нарушений во время ЦТ становится все меньше. У нас уже два года не удаляли ребят из аудиторий. Тем не менее к этому вопросу нужно подходить ответственно, внимательно. Нередко абитуриенты забывают документы, удостоверяющие личность, пытаются проносить телефоны - уже останавливаем их практически в аудиториях", - рассказал начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Брестской области Василий Пинчук.

С сегодняшнего дня и на весь период поведения вступительной кампании в Бресте, Барановичах и Пинске начинают работать телефоны горячей линии областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний. Все обращения, касающиеся вопросов вступительной кампании, будут рассматриваться оперативно и объективно, подчеркнули в КГК.

В совещании приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.-0-



