В Бресте состоялся 1-й областной велофестиваль «Два колеса»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте состоялся 1-й областной вело-фестиваль «Два колеса» приуроченный к 1000-летию г. Бреста, который проходил с участием граждан пожилого возраста отделений дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области. Организатором выступил «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» при поддержке ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле».





Основными задачами фестиваля стали: пропаганда здорового образа жизни, а также популяризация программы «Активное долголетие», привлечение граждан пожилого возраста к познавательно-просветительской деятельности, активному отдыху, интересному общению, участию в общественной жизни, ознакомление с историческими местами г.Бреста.





В вело-фестивале «Два колеса» приняли участие 9 команд из 8 территориальных центров Брестской области: команды «Позитив» и «Оптимисты» Московского района г. Бреста; «Радзея» Ленинского района г. Бреста; «Марафонцы Кобрина», г. Кобрин; «Молоды душой» г. Ивацевичи; «Оптимисты» г. Жабинка; команда «БЭМС» г. Пружаны; «Ляховичане» г. Ляховичи; «Улыбка» г. Малорита.

Директор ГУ «ТЦСОН Московского района г.Бреста» С. И. Воронин поблагодарил всех за участие и активность и дал старт колонне велосипедистов.

Путь велопробега составил 15 километров. В ходе вело-экскурсии участники познакомились с историческими памятниками и значимыми местами нашего любимого города. Маршрут включил экологическую тропу, остановку возле памятника «Солнечные часы г.Бреста», далее речной порт, вдоль «Городского сада» к скульптурному монументу «Героям-стражам границ», музей «Железнодорожной техники», посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», экскурсию в археологический музей «Берестье», посещение Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря, пеший переход к Вечному огню, возложение цветов.

Команды-участники получили заряд бодрости и хорошего настроения, а также дипломы участников первого областного фестиваля любителей велосипедов «Два колеса». Мероприятие стало праздником здоровья, радости и оптимизма.