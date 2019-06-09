Задержан замдиректора минского «Спецкомбината КБО»

Источник материала: Tut.by

Задержан замдиректора по общим вопросам минского «Спецкомбината КБО», в ведении которого находятся кладбища столицы, Сергей Рудой. Об этом сообщил информированный источник.



Сергей Рудой. Фото: «Зеленый портал»

По словам собеседника портала, Сергея Рудого задержали на прошлой неделе по подозрению в получении взятки.

В приемной в среду сказали, что 4 июня Рудой еще был на работе. В администрации «Спецкомбината КБО» 5 июня сообщили, что Рудого на работе нет, потому что он написал заявление об отпуске за свой счет.

Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий. Кроме того, «Спецкомбинат КБО» оказывает полный спектр ритуальных услуг.