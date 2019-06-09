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В МВД Беларуси выявлены утечки информации
Источник материала: БДГ
В белорусском МВД выявлены утечки информации, виновные сотрудники будут уволены.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич журналистам 10 июня, передает
Журналисты задали вопрос о служебных документах, которые появляются интернете в различных мессенджерах и telegram-каналах.
«Комиссия МВД из числа сотрудников Главного управления собственной безопасности установила и источники утечки, и конкретные форму и способы передачи этой информации, подчеркиваю, служебной, не секретного толка», - ответил министр.
Он добавил, что уже приняты превентивные меры, и те, кто нарушил дисциплину, приказы, инструкции, будут уволены. Такие случаи не носят системного характера, они единичны.
«С точки зрения будущих возможных рисков и угроз, меры уже приняты для того, чтобы минимизировать этот процесс. Хотя, признаюсь, это достаточно сложно сделать, учитывая развитие современных технологий передачи информации, мессенджеров и так далее», - отметил Шуневич.
Напомним, глава МВД Беларуси Игорь Шуневич 10 июня после
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В белорусском МВД выявлены утечки информации, виновные сотрудники будут уволены.
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