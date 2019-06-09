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В МВД Беларуси выявлены утечки информации

10.06.2019 17:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусском МВД выявлены утечки информации, виновные сотрудники будут уволены.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич журналистам 10 июня, передает БЕЛТА.

Журналисты задали вопрос о служебных документах, которые появляются интернете в различных мессенджерах и telegram-каналах.

«Комиссия МВД из числа сотрудников Главного управления собственной безопасности установила и источники утечки, и конкретные форму и способы передачи этой информации, подчеркиваю, служебной, не секретного толка», - ответил министр.

Он добавил, что уже приняты превентивные меры, и те, кто нарушил дисциплину, приказы, инструкции, будут уволены. Такие случаи не носят системного характера, они единичны.

«С точки зрения будущих возможных рисков и угроз, меры уже приняты для того, чтобы минимизировать этот процесс. Хотя, признаюсь, это достаточно сложно сделать, учитывая развитие современных технологий передачи информации, мессенджеров и так далее», - отметил Шуневич.

Напомним, глава МВД Беларуси Игорь Шуневич 10 июня после встречи с Александром Лукашенко подал рапорт об отставке, который президент принял.

 
 
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В белорусском МВД выявлены утечки информации, виновные сотрудники будут уволены.
 
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