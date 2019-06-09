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«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?
Источник материала: СТВ
Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года, но изо дня в день люди гадают: когда же закончится электрический квест?
Женщина:
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Мужчина:
Женщина:
Женщина:
Мужчина:
Женщина:
Чтобы узнать, почему элитная новостройка живёт хуже барака корреспонденты звонят в обслуживающую организацию. Там уверяют: вопрос лучше адресовать поставщику киловатт.
Андрей Вистунов, заместитель директора ООО «Белжилсервис»:
Жильцы уже обивали пороги всех возможных инстанций, но получали только отписки. В письме «Минскэнерго» написано: проблемы находятся внутри самого дома – всему виной проект здания.
Мужчина:
Женщина:
Когда закончится конец света в многоэтажке, съёмочная группа СТВ спросила у представителей «Минскэнерго».
Андрей Мокренчук, начальник оперативно-диспетчерской службы филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
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«Воды нет, если свет отключают. Ни ребёнка помыть, ни покушать». Почему в элитной новостройке люди живут при лучине?
Не успели жители новостройки в Степянке обустроиться на новом месте, как мечты о спокойной жизни рассыпались в пух и прах! С момента сдачи дома прошло почти 2 года,...
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