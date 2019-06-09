ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших

10.06.2019 17:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.  

Портал GoSocial собрал множество мстительных ответов, авторы которых смогли злорадно посмеяться и легче перенести разлуку с бывшим или бывшей.  

1. – Привет!  
– Нет.  

2. – Ты больше не любишь меня.  
– Это неправда. Я никогда не любил тебя.  

3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?  
– Толстовка?  
– Чёрная.  
– Чёрная?  
– Я одалживал тебе.  
– Одалживал?  
– Да.  
– Хмм.  
– Ты так раздражаешь.  
– Раздражаю?  

«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших
Фото: instagram.com/shnurovs  

4. – Привет.  
Проходит неделя.  
– Привет, извини, я была в душе. Что такое?  
– Неделю?  
– Ага. Теперь я абсолютно чистая.  

5. – Привет.  
– Привет.  
– Что случилось?  
– Мои стандарты, пока.  

6. – Когда я смогу увидеть тебя?  
– Когда я опубликую новое фото в Instagram.  

7. – Слушай. Я хочу сказать, прости меня за всё, что я сделал. Я был дураком, и я не относился к тебе по достоинству… Я понимаю, теперь я могу тебе не нравится, но я был бы благодарен, если бы мы смогли остаться друзьями. И я скучаю по тебе.  
– Ты мне не не нравишься, я не глупышка.  
– Правда?  
– Нет. Я ненавижу тебя, и, конечно, ты скучаешь по мне, ведь я идеальна. Не пиши мне больше.  

8. – Хэй, головастик! Давно не общались.  
– Давай продолжать в том же духе.  

9. –Привет?  
– Привет?  
– Я просто думаю, какие номера оставить в телефоне в следующем году.  
– Не этот.  
– Клёво! Этот я удалю! Счастливого Рождества!  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.   Портал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД Беларуси выявлены утечки информации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика