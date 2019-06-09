«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших

Источник материала: СТВ

Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.

Портал GoSocial собрал множество мстительных ответов, авторы которых смогли злорадно посмеяться и легче перенести разлуку с бывшим или бывшей.

1. – Привет!

– Нет.

2. – Ты больше не любишь меня.

– Это неправда. Я никогда не любил тебя.

3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?

– Толстовка?

– Чёрная.

– Чёрная?

– Я одалживал тебе.

– Одалживал?

– Да.

– Хмм.

– Ты так раздражаешь.

– Раздражаю?



Фото: instagram.com/shnurovs

4. – Привет.

Проходит неделя.

– Привет, извини, я была в душе. Что такое?

– Неделю?

– Ага. Теперь я абсолютно чистая.

5. – Привет.

– Привет.

– Что случилось?

– Мои стандарты, пока.

6. – Когда я смогу увидеть тебя?

– Когда я опубликую новое фото в Instagram.

7. – Слушай. Я хочу сказать, прости меня за всё, что я сделал. Я был дураком, и я не относился к тебе по достоинству… Я понимаю, теперь я могу тебе не нравится, но я был бы благодарен, если бы мы смогли остаться друзьями. И я скучаю по тебе.

– Ты мне не не нравишься, я не глупышка.

– Правда?

– Нет. Я ненавижу тебя, и, конечно, ты скучаешь по мне, ведь я идеальна. Не пиши мне больше.

8. – Хэй, головастик! Давно не общались.

– Давай продолжать в том же духе.

9. –Привет?

– Привет?

– Я просто думаю, какие номера оставить в телефоне в следующем году.

– Не этот.

– Клёво! Этот я удалю! Счастливого Рождества!