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«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших
Источник материала: СТВ
Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.
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1. – Привет!
2. – Ты больше не любишь меня.
3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?
4. – Привет.
5. – Привет.
6. – Когда я смогу увидеть тебя?
7. – Слушай. Я хочу сказать, прости меня за всё, что я сделал. Я был дураком, и я не относился к тебе по достоинству… Я понимаю, теперь я могу тебе не нравится, но я был бы благодарен, если бы мы смогли остаться друзьями. И я скучаю по тебе.
8. – Хэй, головастик! Давно не общались.
9. –Привет?
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Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ. Портал...
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