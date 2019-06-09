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«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

10.06.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск готовится к крупному экономическому событию. B июле в «Великом камне» пройдет Международный форум «Пояс и путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Такая масштабная встреча на территории парка состоится впервые и станет продолжением договоренностей, достигнутых в апреле в Пекине. Для участия в форуме прибудут полмиллиона гостей: бизнесмены, инвесторы, представители крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Все они рассматривают парк как площадку для выгодных совместных проектов.

Ожидается, что здесь будут подписаны соглашения на сумму свыше 10 миллионов долларов. Напомним, в «Великом камне» действуют многочисленные льготы. Парк уже включает 44 компании.

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Планируем заключить договоры о резидентстве. Одно предприятие – в области 3D-цветовой печати. Инвестиционный проект составляет больше 5 миллионов долларов. Второй проект – в области компьютерных технологий. Еще один проект – в области беспилотного управления, на основе дополненной реальности. Это будет первый толчок для швейцарского бизнеса.

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании по развитию индустриального парка:
Китайская сторона уделяет большое внимание форуму по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». Он укрепит сотрудничество.

Конечно, для индустриального парка «Великий камень» – это презентация его возможностей. Это важная платформа для привлечения инвестиций. «Великий камень» – самая большая зона индустриального сотрудничества в Европе, проект, который будет продвигать региональное сотрудничество, что очень важно во время глобальных торговых войн.

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Предварит форум выставка белорусских и китайских товаров. На новой выставочной площадке в «Великом камне» разместятся две сотни компаний. За последние годы зарубежные партнеры проявляют активный интерес к Минску.

Люди в материале: Александр Ярошенко, Ху Чжэн
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готовится к крупному экономическому событию. B июле в «Великом камне» пройдет Международный форум «Пояс и путь», сообщили в программе...
 
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