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11 человек стали жертвами аварии в Индии: перевернулся пассажирский автобус
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Не менее 11 человек стали жертвами крупной аварии с автобусом в Индии. Еще как минимум 25 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, у автобуса, который двигался по трассе на высокой скорости, отказали тормоза. Водитель потерял контроль над управлением транспорта, из-за чего машина перевернулась. Пострадавшие госпитализированы.
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Новости Индии. Не менее 11 человек стали жертвами крупной аварии с автобусом в Индии. Еще как минимум 25 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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