11 человек стали жертвами аварии в Индии: перевернулся пассажирский автобус

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Не менее 11 человек стали жертвами крупной аварии с автобусом в Индии. Еще как минимум 25 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, у автобуса, который двигался по трассе на высокой скорости, отказали тормоза. Водитель потерял контроль над управлением транспорта, из-за чего машина перевернулась. Пострадавшие госпитализированы.



