ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии взрыв прогремел в жилом доме: вероятно, была утечка газа

10.06.2019 16:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Мощный взрыв прогремел в трехэтажном доме под Римом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно о четырех пострадавших, трое из них – дети. На месте происшествия работают пожарные. Спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за утечки газа и привел к обрушению части здания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Италии взрыв прогремел в жилом доме: вероятно, была утечка газа

В Италии взрыв прогремел в жилом доме: вероятно, была утечка газа

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Мощный взрыв прогремел в трехэтажном доме под Римом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно о четырех пострадавших,...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Го сэлфіцца з гарадавым”: рэакцыя сацсетак на адстаўку Шуневіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика