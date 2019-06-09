В Италии взрыв прогремел в жилом доме: вероятно, была утечка газа

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Мощный взрыв прогремел в трехэтажном доме под Римом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно о четырех пострадавших, трое из них – дети. На месте происшествия работают пожарные. Спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за утечки газа и привел к обрушению части здания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.







