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В Италии взрыв прогремел в жилом доме: вероятно, была утечка газа
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Мощный взрыв прогремел в трехэтажном доме под Римом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно о четырех пострадавших, трое из них – дети. На месте происшествия работают пожарные. Спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.
По предварительным данным, взрыв прогремел из-за утечки газа и привел к обрушению части здания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Новости Италии. Мощный взрыв прогремел в трехэтажном доме под Римом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно о четырех пострадавших,...
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