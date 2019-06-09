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Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

10.06.2019 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность на Европейских играх, но подойти к вопросу гибко, не превращая город в «систему заборов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские правоохранители уже не раз доказывали, что могут выполнять свою работу эффективно, при этом не лишать комфорта гостей и жителей страны.

«Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

Александр Лукашенко принял сегодня, 10 июня, с докладом министра внутренних дел. В ходе встречи речь шла об оперативной обстановке. Она остается стабильной, а Беларусь сохраняет звание одной из самых безопасных стран Европы. Уже сегодня Министерство внутренних дел полностью готово к работе в условиях масштабного спортивного форума. В распоряжении есть всё необходимое.

Игорь Шуневич также рассказал, что в последнее время в Беларуси растет уровень киберпреступности – всё больше становится хищений с использованием компьютера. В этой связи он внес Президенту предложение о перераспределении штатной численности, то есть усилить борьбу с киберпреступниками за счет внутренних резервов.

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

Как стало известно, после доклада Игорь Шуневич попросил об отставке. Президент его просьбу удовлетворил. Игорь Шуневич прокомментировал свое решение журналистам.

Игорь Шуневич: «Пришло время сменить род деятельности»

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

Разговор с Президентом шел не только о деятельности Министерства внутренних дел. Затронули тему хоккея, точнее, минского «Динамо». В этом году команда не порадовала результатом – в очередной раз не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В конце сезона Президент инициировал суперсерию между «зубрами» и сборной белорусской экстралиги. Победа в ней досталась «Динамо» с большим трудом – лишь в последнем поединке в серии буллитов.

Александр Лукашенко: «Тащить сюда легионеров со всего мира и в плей-офф не попадать – нам такие игры не надо»

Как рассказал Игорь Шуневич, сейчас команду продолжают формировать, при этом ориентироваться будут на белорусских игроков. Численность легионеров планируют сократить практически в два раза. В ближайшее время определятся с тренерским штабом. Скорее всего возглавит его иностранный специалист, но помогать ему будут белорусские наставники.

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

Люди в материале: Александр Лукашевич, Игорь Шуневич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность на Европейских играх, но подойти к вопросу гибко, не превращая город в...
 
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