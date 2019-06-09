23 июня в филармонии пройдет концерт-поэма «Лунный свет»

Источник материала: Аргументы и факты

Одно из самых впечатляющих событий этого лета – концерт-поэма «Лунный свет», который состоится 23 июня в Большом зале Белгосфилармонии. Это уникальный формат погружения в классическую музыку в сочетании музыки, света, литературы, танца и живописи.

Во время представления зрители будут максимально вовлечены в действо при помощи игры света и тени, разнообразных цветовых красок, принципа непрерывного развития, а также определённым образом выставленных музыкальных инструментов для создания эффекта объемного звука.

В концерте зрители услышат одни из самых известных классических сочинений (Баха, Бетховена, Вивальди и др.) в исполнении лучших артистов Республики Беларусь! Литературное повествование, встроенное в концерт, создаст атмосферу непрерывного развития. А оформление картинами ещё больше приблизит к художественному замыслу.

Публику ждет живой звук и завораживающее сочетание музыки и света.

Концерт пройдет в рамках Культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» и учреждения образования «Музыкальная школа Артёма Шаплыко».