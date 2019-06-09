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Массажер для рук от Xiaomi оценили в 57 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила массажер для рук под названием PMA Hand Massager,
По заявлению производителя, гаджет способен размять кисти рук после длительной работы за компьютером. Устройство выполнено в цилиндрической форме и включает множество пульсирующих подушечек, сдавливающих ладонь и запястье. Кроме того, в PMA Hand Massager массаж идет через инфракрасное излучение.
Устройство действует от аккумулятора на 2000 мАч и заряжается через порт USB Type-C. Полного заряда хватает примерно на три часа работы. Габариты массажера — 310×158×112 миллиметров. Продажи в Китае начнутся в июле. Цена — около 57 долларов.
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Продажи в Китае начнутся в июле.
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