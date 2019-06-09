Массажер для рук от Xiaomi оценили в 57 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила массажер для рук под названием PMA Hand Massager, пишет xiaomitoday.it.





По заявлению производителя, гаджет способен размять кисти рук после длительной работы за компьютером. Устройство выполнено в цилиндрической форме и включает множество пульсирующих подушечек, сдавливающих ладонь и запястье. Кроме того, в PMA Hand Massager массаж идет через инфракрасное излучение.





Устройство действует от аккумулятора на 2000 мАч и заряжается через порт USB Type-C. Полного заряда хватает примерно на три часа работы. Габариты массажера — 310×158×112 миллиметров. Продажи в Китае начнутся в июле. Цена — около 57 долларов.

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