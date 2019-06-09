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Магазин подарков выпустил значки с розовыми автозаками
Источник материала: KYKY>
В июле прошлого года мы
Линейка «нежно розовых» автозаков ограничена. Их хотели презентовать позже, но новость об отставке Шуневича сделала свое дело. Авторы говорят, что знаковый для беларусов автомобиль стал более нежным снаружи и брутальным внутри. Почему знаковый? Напомним: зимой 2019-го на сайте «Удобный город» даже
Значки-пины поступят в продажу с завтрашнего дня. Их можно будет купить в «Зорке Венере»: он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена с прошлого года не изменилась: один экземпляр обойдется в десять рублей.
Фото: @zorkavenera_store.
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В июле прошлого года мы писали, что магазин подарков «Зорка Венера» выпустил коллекцию значков про Беларусь и Минск. В нее вошли сгущенка, грильяж, библиотека,...
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