Магазин подарков выпустил значки с розовыми автозаками

Источник материала: KYKY

В июле прошлого года мы писали , что магазин подарков «Зорка Венера» выпустил коллекцию значков про Беларусь и Минск. В нее вошли сгущенка, грильяж, библиотека, бальзам, метрополитен и, конечно, автозак. Сегодня, 10 июня, в магазине пополнение: ассортимент так же дополнили автозаки, но в этот раз – «нежно розовые» (название цвета для KYKY определил сам директор «Зорки Венеры» Василь Бялько).

Линейка «нежно розовых» автозаков ограничена. Их хотели презентовать позже, но новость об отставке Шуневича сделала свое дело. Авторы говорят, что знаковый для беларусов автомобиль стал более нежным снаружи и брутальным внутри. Почему знаковый? Напомним: зимой 2019-го на сайте «Удобный город» даже размещали петицию, в которой просили возвести в Минске памятник автозаку – «одному из главных символов Беларуси».

Значки-пины поступят в продажу с завтрашнего дня. Их можно будет купить в «Зорке Венере»: он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена с прошлого года не изменилась: один экземпляр обойдется в десять рублей.

Фото: @zorkavenera_store.