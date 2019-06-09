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В Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников и стипендии, а «минималку» и пособия безработным - нет
Источник материала: Tut.by
В Беларуси проиндексировали за май зарплаты бюджетников и стипендии. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Напомним, ее
Минимальную зарплату, которая сейчас составляет 330 рублей, индексировать за май не будут. Власти также не намерены индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.
Такое решение власти приняли из-за того, что индекс потребительских цен за май этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.
В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату
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В Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников и стипендии, а «минималку» и пособия безработным - нет
В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года.
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