В Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников и стипендии, а «минималку» и пособия безработным - нет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проиндексировали за май зарплаты бюджетников и стипендии. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Напомним, ее подняли с 1 мая. При этом за прошлый месяц не будут индексировать минимальную зарплату и пособия по безработице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По закону индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 224,02 рубля (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).

Минимальную зарплату, которая сейчас составляет 330 рублей, индексировать за май не будут. Власти также не намерены индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.

Такое решение власти приняли из-за того, что индекс потребительских цен за май этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.

В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.