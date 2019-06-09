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Рыбаки выловили в море труп бывшего российского мэра

10.06.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК России по Сахалинской области.

Как отмечается, экс-мэр был в спасательном жилете, а его тело находилось недалеко от лодки.

По предварительной версии, следов насилия не обнаружено. Одна из возможных причин случившегося — сердечный приступ.

«Тело отправлено на вскрытие», — уточнили в ведомстве.

В 2010 году Хапалов был отстранен от должности из-за превышения должностных полномочий, а в 2011 году он получил четыре года условно за нанесение телесных повреждений женщине-сторожу, охранявшей здание администрации.

 
 
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На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК...
 
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