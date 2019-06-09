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Рыбаки выловили в море труп бывшего российского мэра
Источник материала: Партизан
На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом сообщает
Как отмечается, экс-мэр был в спасательном жилете, а его тело находилось недалеко от лодки.
По предварительной версии, следов насилия не обнаружено. Одна из возможных причин случившегося — сердечный приступ.
«Тело отправлено на вскрытие», — уточнили в ведомстве.
В 2010 году Хапалов был отстранен от должности из-за превышения должностных полномочий, а в 2011 году он получил четыре года условно за нанесение телесных повреждений женщине-сторожу, охранявшей здание администрации.
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На Сахалине рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК...
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