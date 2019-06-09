Рыбаки выловили в море труп бывшего российского мэра

Как отмечается, экс-мэр был в спасательном жилете, а его тело находилось недалеко от лодки.





По предварительной версии, следов насилия не обнаружено. Одна из возможных причин случившегося — сердечный приступ.





«Тело отправлено на вскрытие», — уточнили в ведомстве.





В 2010 году Хапалов был отстранен от должности из-за превышения должностных полномочий, а в 2011 году он получил четыре года условно за нанесение телесных повреждений женщине-сторожу, охранявшей здание администрации.



