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Сорвет ли Александр Лукашенко планы Лидии Ермошиной на отдых?
Источник материала: Партизан
В первой половине июня должно стать известно, на какой конкретно день будут назначены выборы депутатов Палаты представителей.
По крайней мере, так планировала глава Центризбиркома Лидия Ермошина, которая ждем аудиенции у главы Беларуси для обсуждения конкретной даты. Напомним, что ранее звучали две возможные даты – 7 ноября (это было предложение главы государства) и 17 ноября (это было предложение Центризбиркома).
До начала выборов Лидия Ермошина еще надеется сходить в отпуск. Она сообщила журналистам, что во второй половине июня намерена съездить на пару недель в отпуск в родной для себя город Калининград.
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В первой половине июня должно стать известно, на какой конкретно день будут назначены выборы депутатов Палаты представителей.
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