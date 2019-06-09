Сорвет ли Александр Лукашенко планы Лидии Ермошиной на отдых?









По крайней мере, так планировала глава Центризбиркома Лидия Ермошина, которая ждем аудиенции у главы Беларуси для обсуждения конкретной даты. Напомним, что ранее звучали две возможные даты – 7 ноября (это было предложение главы государства) и 17 ноября (это было предложение Центризбиркома).





До начала выборов Лидия Ермошина еще надеется сходить в отпуск. Она сообщила журналистам, что во второй половине июня намерена съездить на пару недель в отпуск в родной для себя город Калининград.