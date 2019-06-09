|
Суд отправил "экстремистские" дела на доработку, однако анархистов не отпустили
Источник материала: Партизан
10 июня в суде Фрунзенского района г. Минска начались административные процессы над двумя активистами анархистского движения. Один из них Андрей Чепик. Оба парня были задержаны вечером в субботу, и до суда содержались в ЦИП.
Активистов обвиняют по ст. 17.11 КоАП - "Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", пишет
Дела рассматривала судья Юлия Близнюк. Протоколы были составлены участковым Александром Куранковым, который уже не раз занимался мониторингом страниц в соцсетях и составлением протоколов в отношении активистов Николая Дедка и Марии Рабковой.
После рассмотрения материалов дела суд посчитал, что вина парней не доказана, и отправил протоколы на доработку. Активистов однако не отпустили, а передали снова конвою.
Известно, что один из активистов был среди задержанных в конце апреля при налете на неформальную встречу под Брестом. Тогда от активистов требовали указать свои паспортные данные и адрес проживания. За любой отказ или неповиновение избивали и сковывали наручниками. После активистов отвезли в Кобринский РОВД, где продолжили пытки - участников встречи били, душили и окунали головой в туалет.
Впоследствии некоторые активисты подробно рассказали о методах запугивания белорусскими спецслужбами и решили написать жалобы на сотрудников милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня в суде Фрунзенского района г. Минска начались административные процессы над двумя активистами анархистского движения. Один из них Андрей Чепик. Оба парня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)