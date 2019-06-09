«Санта-сервис» вложилась в недвижимость

За три капитальных строения с правом заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет «Санта-Сервис» выложила 1,08 млн рублей.





Ограничений по использованию комплекса зданий в центре города у нового хозяина нет. Это может быть и деловой центр, и торговый объект, и заведение общепита. Единственное условие — компании предстоит подписать в отделе культуры Брестского горисполкома охранное обязательство на объект, представляющий историко-культурную ценность.





Из открытых источников следует, что дочерняя частная компания «Санта-Сервис» занимается техническим обслуживанием зданий.