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«Санта-сервис» вложилась в недвижимость

10.06.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Санта-Сервис» стала победителем торгов на площадке «БУТБ-Имущество», где выкупила комплекс зданий в исторической части Бреста. В частности, предметом сделки стало трехэтажное здание с гаражом и пристройками, построенное в 20-е годы прошлого столетия и являющееся историко-культурной ценностью, пишет «Вечерний Брест».

За три капитальных строения с правом заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет «Санта-Сервис» выложила 1,08 млн рублей.

Ограничений по использованию комплекса зданий в центре города у нового хозяина нет. Это может быть и деловой центр, и торговый объект, и заведение общепита. Единственное условие — компании предстоит подписать в отделе культуры Брестского горисполкома охранное обязательство на объект, представляющий историко-культурную ценность.

Из открытых источников следует, что дочерняя частная компания «Санта-Сервис» занимается техническим обслуживанием зданий.
 
Теги: Брест
 
 
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Компания «Санта-Сервис» стала победителем торгов на площадке «БУТБ-Имущество», где выкупила комплекс зданий в исторической части Бреста. В частности, предметом...
 
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