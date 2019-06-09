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В Гааге начались устные слушания по делу "Украина против России"

10.06.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против России" о нарушении РФ прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.

Об этом сообщила глава украинской делегации по этому судебному процессу Елена Зеркаль в Facebook, пишет "Гордон".

"Цель России традиционна – избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача простая и сложная одновременно – отстоять свое право на судебное разбирательство", – написала она.

По словам Зеркаль, на слушаниях 10–14 июня Россия попытается "убить" дело.

"Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Якобы по процедурным мотивам Россия пытается придать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму... В целом создается впечатление, что Россия стремится превратить слушания в лекцию по конституционному праву Украины.

Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право своевольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, потому что там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача – не дать восстановить имперское прошлое России", – заявила замминистра.

Сегодня в Гааге выступает российская сторона, ответ Украины – завтра. 


В эфире телеканала "112 Украина" Зеркаль сообщила, что на слушаниях в Гааге по делу о захвате украинских моряков представители России назвали их действия "военной активностью", которая не подпадает под юрисдикцию морского трибунала.

"Россия утверждает, что дело о задержании украинских моряков связано с Крымом. На что мы говорим, что у нас нет вопросов по принадлежности Крыма, мы не ставим этот вопрос перед Международным трибуналом в Гааге, точно так же мы не ставим вопрос о том, какой статус имеют Азовское море, Керченский пролив", – подчеркнула она.

Замминистра добавила, что представители РФ на слушаниях сравнивали суверенитет Украины с суверенитетом Крыма и говорили про "референдум" на полуострове в 2014 году.


"Это сравнение, на наш взгляд, неуместно, потому что суверенитет Украины признали все страны мира, а независимость Крыма не была признана никем, кроме России", – отметила Зеркаль.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство в отношении РФ, которое рассматривает арбитраж в Гааге. Третейский суд просят "подтвердить права Украины как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в морских акваториях, предоставить Украине заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все нанесенные убытки". В декабре 2016 года был сформирован состав арбитража по этому делу.

В феврале 2018 года Украина просила третейский суд в Гааге подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

 
 
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10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против России" о нарушении РФ прав прибрежного государства, которые гарантирует...
 
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