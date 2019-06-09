Победа и гордость: лучшим выпускникам района вручили золотые и серебряные медали (фоторепортаж)

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В праздничном мероприятии приняли участие представители местной исполнительной власти, депутатского корпуса, управления по образованию Борисовского райисполкома и, конечно, главные виновники торжества – одиннадцатиклассники и их родители.

В числе золотых медалистов – выпускница гимназии № 3 Дарья Волкова. Разделить радость дочери пришел Андрей Валерьевич вместе с супругой Юлией.

– Дочь пошла по стопам матери: Юля тоже закончила школу с золотой медалью, а вот я был хорошистом. Дашу мы всегда поддерживали, но никогда не настаивали на получении медали – это ее выбор и желание. Сегодня хочется сказать большое спасибо всем учителям гимназии № 3, которые учили нашу дочь. Ведь золотая медаль – это заслуга как Даши, так и ее педагогов.

В свою очередь Дарья поделилась советом, как можно «заработать» золотую медаль: чем раньше начнешь усиленно учиться, тем больше шансов получить высокую награду.

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Екатерина ВОРОБЬЕВА