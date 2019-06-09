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Абоненты velcom | A1 могут перечислять средства на благотворительность с лицевого счета через USSD

10.06.2019 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Абоненты velcom | A1 теперь могут вносить пожертвования на благотворительность с лицевого счета не только онлайн. С 10 июня для абонентов компании доступна услуга "Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов". Удобство и скорость переводов обеспечат специальные короткие благотворительные номера. Первым адресатом такого формата помощи стало Международное благотворительное общественное объединение "ЮниХелп".

У абонентов velcom | A1 уже есть возможность помочь "ЮниХелп", отправив USSD-запрос *222*7#. Далее пользователь может выбрать, какую сумму он хочет пожертвовать: для перевода одной транзакцией доступны суммы Br2,5 или 10. В качестве подтверждения получения денег благотворительной организацией абоненту придет бесплатное SMS-уведомление.

Перечислить средства на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов velcom | A1 для физических лиц, кроме линейки "Привет". Все переводы в рамках услуги "Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов" осуществляются без комиссии. Главным условием возможности платежа в счет фонда является активный статус абонента – то есть его способность совершать исходящие вызовы и отправлять SMS-сообщения, использовать мобильный интернет.

С марта 2019 года перевести деньги на счет благотворительной организации "ЮниХелп" можно и в приложении v-banking – с лицевого счета velcom | A1 либо с одной из привязанных к аккаунту банковских карт. При платеже через приложение оказать помощь можно и конкретному ребенку: для адресного перевода действует специальный алгоритм. Максимальный лимит денежной помощи при платеже с лицевого счета – Br100 в месяц, как одним платежом, так и суммарно. Пожертвование с банковской карты можно совершить на сумму до Br200 одним платежом. Подробнее о v-banking – на сайте https://v-banking.by/about/index.html.

В скором будущем спектр возможностей благотворительной помощи посредством сервисов velcom | A1 пополнится. Сделать перевод в несколько кликов прямо со своего смартфона можно будет не только на счет "ЮниХелп". Услуга "Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов" будет включать в себя список коротких номеров для денежной помощи и другим крупнейшим благотворительным организациям Беларуси. Подробнее о возможностях оказать помощь можно узнать на сайте https://www.velcom.by.

 
 
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Абоненты velcom | A1 теперь могут вносить пожертвования на благотворительность с лицевого счета не только онлайн. С 10 июня для абонентов компании доступна услуга...
 
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