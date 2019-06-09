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Испытания показали: безопаснее всего водить под поп-музыку

10.06.2019 16:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Двое из троих водителей слушают музыку за рулем, утверждают эксперты профессионального издания Auto Express.

"Главная причина для прослушивания музыки в дороге, которую называют водители, - музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия", - отметили авторы исследования, решившие выяснить, "отвлекая наш мозг от рутины, не отвлекает ли она и от важных для водителя аспектов".

Чтобы определить влияние разной музыки на вождение, эксперты задействовали гонщиков из Формулы 2, Формулы 3 и Чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей.

Первой на испытательном треке поставили композицию хэви-метал группы Slipknot. Результат: пилоты, в сравнении с контрольными заездами, потеряли плавность ускорения и торможения, резко жали на педаль газа и значительно переехали стоп-линию.

Иоганн Себастьян Бах показал противоположный результат - да, на финишной экспериментаторы остановились вовремя, но проблемой стало то, что в данном случае скорость на определенных участках падала больше необходимого.

Исполнитель хип-хопа Кендрик Ламар повлиял на пилотов так: трек был пройден близко к идеалу, а вот на финише они проскочили дальше других тестировщиков.

Лучший результат показали те, кто слушал во время вождения звезду поп-музыки Тейлор Свифт. Хоть на финишной прямой они также нажали на тормоз позже, чем необходимо, однако всю трассу прошли безукоризненно.

 
 
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Двое из троих водителей слушают музыку за рулем, утверждают эксперты профессионального издания Auto Express.
 
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