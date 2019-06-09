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Под Пружанами пьяный бесправник на скутере врезался во встречный мотоцикл

10.06.2019 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении мотоцикла и скутера в Пружанском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария с участием двухколесного транспорта произошла 7 июня, около 23.50, на 119-м километре трассы Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Здесь 19-летний водитель скутера HORS, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле), выехал на полосу встречного движения и врезался в мотоцикл Иж, которым управлял 19-летний парень.

В результате ДТП водитель скутера, а также 16-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.


Установлено, что все участники аварии ехали без мотошлемов. Также выяснилось, что оба водителя не имели права управления, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Установлено, что все участники аварии ехали без мотошлемов. Водитель мотоцикла также не имел права управления, а его транспортное средство не было...
 
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