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Сколько денег минчане в жаркие дни тратят на мороженое и квас

10.06.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жаркие дни минчане съедают до 60 тонн мороженого и выпивают до 65 тысяч литров квас. Такие цифры опубликовал Мингорисполком в своей группе в фейсбуке. Мы посчитали, сколько примерно денег люди тратят в день на мороженое и квас.


Мы подсчитали, что в среднем пачка мороженого сейчас весит 80 граммов. Значит будем считать, что 60 тонн — это 750 000 пачек. Если вывести среднюю цену пачки мороженого, это где-то 1,2 рубля (для расчетов брали и дешевое, и дорогое). Значит в жаркий день минчане тратят на мороженое примерно 900 тысяч рублей.

Сколько же денег уходит на квас. Литр кваса в среднем стоит 2 рубля. Мы брали для расчетов не только стоимость напитка в бочках, которые стоят возле магазинов и остановок, но и в летних кафе, бутилированного в магазинах. Получается, что на 65 тысяч литров этого напитка в день минчане тратят где-то 130 тысяч рублей.

Цифры впечатляют. Но если учесть, что в столице на 1 апреля 2019 года проживало 1 миллион 992 тысячи 700 человек, то на одного человека приходится всего треть пачки мороженого или 45 истраченных копеек. Кваса один минчанин выпивает тоже не так уж много, всего 30 миллилитров. При этом расходы составляют всего 6 копеек на человека.

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Теги: Минск
 
 
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