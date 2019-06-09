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Цифровая трансформация банковского сектора найдет свое продолжение в новой стратегии

10.06.2019 17:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Цифровая трансформация банковского сектора найдет свое продолжение в новой стратегии
Цифровая трансформация банковского сектора найдет свое продолжение в новой стратегии

Уже через неделю, 18-20 июня 2019 года, с целью обмена опытом в области разработки и продвижения современных информационных и цифровых технологий в финансово-кредитной сфере, представители Национального банка Республики Беларусь и руководители ИТ-департаментов банков встретятся с ТОП-менеджерами прогрессивных ИТ-компаний страны и ближнего зарубежья на ежегодном семинаре «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий». В этом году мероприятие пройдет на новой площадке - Спортивно-оздоровительной базе ФПБ «Ратомка».

В этом году регулятор планирует обсудить вопросы мгновенных платежей и внедрения автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, рассказать об опыте применения центральными банками гибких методов управления, подвести промежуточные итоги деятельности FinCERT, а также продолжить обсуждение по направлениям деятельности во исполнение Меморандума о сотрудничестве между Национальным банком Республики Беларусь и Ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

 
 
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Уже через неделю, 18-20 июня 2019 года, пройдет ежегодный семинар Перспективы и направления развития банковских информационных технологий .
 
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