Источник материала: Myfin



Цифровая трансформация банковского сектора найдет свое продолжение в новой стратегии

Уже через неделю, 18-20 июня 2019 года, с целью обмена опытом в области разработки и продвижения современных информационных и цифровых технологий в финансово-кредитной сфере, представители Национального банка Республики Беларусь и руководители ИТ-департаментов банков встретятся с ТОП-менеджерами прогрессивных ИТ-компаний страны и ближнего зарубежья на ежегодном семинаре «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий». В этом году мероприятие пройдет на новой площадке - Спортивно-оздоровительной базе ФПБ «Ратомка».

В этом году регулятор планирует обсудить вопросы мгновенных платежей и внедрения автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, рассказать об опыте применения центральными банками гибких методов управления, подвести промежуточные итоги деятельности FinCERT, а также продолжить обсуждение по направлениям деятельности во исполнение Меморандума о сотрудничестве между Национальным банком Республики Беларусь и Ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса».