Александр Лукашенко принял отставку главы МВД Игоря Шуневича

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич подал президенту Александру Лукашенко рапорт об отставке. Ведомство он возглавлял семь лет.

Вместе с тем Шуневич остается председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск». Бывшего министра глава государства призвал не тащить в «Динамо» легионеров со всего мира.

«У каждого две ноги, две руки и голова – и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) – пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф – нам такие игры не надо», – сказал Лукашенко.

Сегодня же белорусский президент поручил максимально обеспечить безопасность Европейских игр, но при этом «не превращать Минск в систему каких-то заборов». Международные соревнования пройдут в столице Беларуси с 21 по 30 июня.