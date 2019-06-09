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Александр Лукашенко принял отставку главы МВД Игоря Шуневича

10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич подал президенту Александру Лукашенко рапорт об отставке. Ведомство он возглавлял семь лет.

Вместе с тем Шуневич остается председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск». Бывшего министра глава государства призвал не тащить в «Динамо» легионеров со всего мира.

«У каждого две ноги, две руки и голова – и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) – пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф – нам такие игры не надо», – сказал Лукашенко. 

Сегодня же белорусский президент поручил максимально обеспечить безопасность Европейских игр, но при этом «не превращать Минск в систему каких-то заборов». Международные соревнования пройдут в столице Беларуси с 21 по 30 июня. 



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Теги: Минск
 
 
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Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич подал президенту рапорт об отставке. Ведомство он возглавлял семь лет.
 
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