Источник материала: Ежедневник





Министерством антимонопольного регулирования и торговли выявлено распространение ненадлежащей рекламы ООО «Евроторг». Реклама размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ, которое на самом деле не проводилось.

Как сообщила пресс-служба министерства, в рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение.

Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение ООО «Евроторг» с другими организациями.

По выявленным нарушениям МАРТ в отношении ООО «Евроторг» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

16 мая 2019 года решением Суда Октябрьского района г.Минска, вступившим в силу 28 мая 2019 года, ООО «Евроторг» признано совершившим административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства о рекламе. Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности.