Почему внешняя миграция белорусов рискует окончательно выйти из-под контроля

Источник материала: Tut.by

В последнее время обострилась дискуссия по поводу обоснованности ускоренного повышения заработных плат, в частности в бюджетной сфере, отмечается в статье в журнале Минфина «Финансы. Учет. Аудит». Противники данной идеи ссылаются на то, что слишком высокая скорость ее увеличения приведет к «реинкарнации» дисбалансов на финансовых рынках. Возможно, их опасения и обоснованы, но что, если иного выхода, кроме как поднимать доходы населения, сегодня нет? Заработная плата в здравоохранении, науке, образовании находится на откровенно низком уровне, в результате идет вымывание наиболее квалифицированных кадров из этих направлений. Отток специалистов может и вовсе приобрести катастрофический характер.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом большинство людей не трудоустроятся в частных коммерческих компаниях или станут успешными бизнесменами, а уедут в поисках лучшей жизни за границу. Как итог развития неблагоприятных тенденций — процесс внешней миграции (а страну уже покинули сотни тысяч человек) рискует окончательно выйти из-под контроля.

Что в кошельке

Если раньше центром притяжения белорусских трудовых мигрантов являлась Россия, то теперь наши соотечественники активно уезжают и в Европу. Популярность западного направления объясняется довольно заметной разбежкой в уровне доходов по сравнению со странами ЕС.

В Беларуси заработная плата по итогам февраля 2019 года сложилась в размере 977,6 рубля, или 406,09 евро. В нашей стране подоходный налог составляет 13%. Еще 1% от начисленного белорус должен передать в Фонд социальной защиты населения. Соответственно, на руки среднестатистический соотечественник получает 349,12 евро. Большинству стран Европы (и даже бывшим республикам СССР) мы уступаем в разы.

Есть отдельные категории населения, у которых подоходный налог и социальные вычеты меньше. Предприниматели, ремесленники, самозанятые, рантье и другие платят налоги по-другому. К тому же имеют льготы работники компаний, зарегистрированных в Парке высоких технологий. Тем не менее кардинально наличие преференций картину не меняет — экономические предпосылки угрозы отъезда за границу есть у большинства населения.

Ошибочно считать, что в Беларуси ничего не делается для исправления ситуации. Проявление кризисных явлений в финансово-экономической сфере в 2015—2016 годах стало единственным периодом за последнее десятилетие, когда наблюдалось сокращение заработных плат в реальном выражении. В остальных восемь лет показатель увеличивался.

Однако размер жалованья все еще остается на недостаточном уровне. Значительная часть наших соотечественников видит в своих расчетных листках сумму около и менее 300 евро. На такой вывод наталкивает медианная заработная плата, высчитываемая по центру «зарплатного ряда». Допустим, что у нас работают пять сотрудников с зарплатой 100, 300, 500, 900 и 1500 рублей. Средняя заработная плата выходит в размере 660 рублей, а медианная — в пределах 500 рублей.

В реальности по итогам ноября 2018 года медианная зарплата в Беларуси достигла только 751,1 рубля, или 312,2 евро, что более чем на 100 евро уступает средней .

При этом работники бюджетной сферы здесь далеко не на первых ролях. В здравоохранении и социальных услугах медианная зарплата сложилась в объеме лишь 618,4 рубля (261,76 евро), в образовании — 568,5 рубля (240,64 евро). Даже по меркам Беларуси это мало, не говоря уже о сравнении с западными соседями.

Имеющиеся данные позволяют понять, почему многие наши граждане уже уехали, а иные предпринимают реальные усилия по поиску работы за границей.

Наблюдаемые различия в оплате труда объясняют причину, по которой президент Беларуси поставил перед правительством задачу по увеличению заработных плат, главным образом в бюджетной сфере.

Стоимость жизни

При расчетах уровня благосостояния учитывать только размер заработной платы некорректно. Ряд экспертов поддерживает тезис о том, что в сравнении с другими странами мы экономим на продуктах питания и коммунальных платежах. Однако они в своих оценках достаточно сильно ошибаются.

Чешский лингвист и математик Якуб Мариан составил инфографику, демонстрирующую индекс стоимости жизни и покупательную способность в странах Европы.

За основу была взята Германия, где индекс равен 100. Если вы в ФРГ потратите 2 тысячи евро в месяц на аренду, питание и другие товары и услуги, то, переехав в Норвегию (индекс — 153), расстанетесь с суммой, в полтора раза большей — 3060 евро за тот же «пакет».

Жить в Беларуси (индекс — 59) действительно дешевле, чем в большинстве стран Европы (помимо Украины и государств Южной Европы). Однако относительная экономия при приобретении продуктов питания, услуг, аренды и коммунальных платежей компенсируется существенной разницей в размере доходов. Например, если в Швеции стоимость жизни отличается в три раза, то получаемая на руки зарплата — почти в 10 раз.

Зарплаты в Польше сравнимы с белорусскими, но жалованье отличается в 4 раза. На сегодня мы проигрываем в сравнительном анализе и не самым обеспеченным прибалтам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неудивительно, что взоры многих наших соотечественников устремлены на сайты, посвященные трудоустройству в других государствах. Людей не пугает даже возможное снижение своего статуса — учителя готовы идти на стройки, мыть посуду, собирать урожай, выполнять иную низкоквалифицированную работу.

Догнать и перегнать

Учитывая имеющееся отставание, становится понятной актуальность задачи по повышению доходов белорусов, занятых в бюджетной сфере.

К 2025 году зарплаты медикам, как требует президент, планируется поднять в два раза. Схожие задачи ставятся и в отношении учителей.

По нашему мнению, такое повышение лишь частично исправит дисбалансы. Планка по доведению зарплат до 1 тысячи евро только сделает условия жизни сопоставимыми с аутсайдерами ЕС — Польшей и балтийскими государствами, которые сами являются донорами рынка труда Западной Европы.

Нужно учитывать, что специалистов из нашей страны активно завлекают на работу за границу. Численность медиков, нашедших себе применение за границей, давно исчисляется в тысячах человек. Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. В Европе и России прогнозируется сохранение дефицита трудовых ресурсов в здравоохранении на протяжении ближайших десятилетий.

Ни для кого не секрет, что сотни тысяч наших соотечественников в противовес официальной статистике уже уехали в РФ. В последние годы набирает популярность и западное направление: Литва за 9 месяцев 2018 года выдала белорусам более шести тысяч виз, дающих право на трудоустройство, Польша в 2017-м утвердила 58 тысяч приглашений от местных работодателей.

В таких условиях обостряется проблема подготовки специалистов, которые находят себе применение в других государствах. Ежегодно Беларусь тратит на образование сотни миллиардов долларов, но, как видим, пользуются эффективностью системы образования все чаще другие страны.

О плюсах трудовой миграции. Экспорт рабочей силы способен оказывать и положительное влияние. В частности, миграция избыточных ресурсов позволяет снизить напряжение на внутреннем рынке труда. Численность белорусов, занятых за границей, по самым скромным расчетам, оценивается в размере не менее 300 тысяч человек.

Избежать деградации

Несмотря на определенные плюсы от миграции трудовых ресурсов, негативные последствия от нее превалируют и создают серьезные риски для устойчивости государства и финансовой системы в частности. Здесь в первую очередь следует говорить о дефиците рабочей силы, «вымывании мозгов» из страны (с последующим неминуемым технологическим отставанием), падении спроса, давлении на Фонд социальной защиты (из-за мигрантов, работающих в других странах, но возвращающихся доживать свой век на родину), растрате бюджетных средств в пустоту (на то же образование и здравоохранение предусмотрено выделение более 10 миллиардов рублей из консолидированного бюджета на 2019 год) и так далее.

Нужно учитывать, что все прогнозы предрекают серьезный кризис у всех наших соседей. Естественная убыль (исчисляется порой в десятках миллионов человек) увеличится вследствие трудовой миграции в более благополучные государства. Не обходят негативные тенденции и Беларусь.