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К очередям на границе волонтеры доставляют воду и курсируют автолавки
10.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Начало лета отметилось не только жаркой погодой, но и очередями большегрузов на погранпереходах в направлении Литвы.
Так, в «Привалке» очередь колеблется на отметке около 300 машин, в «Каменном Логе» 250-260.
С учетом складывающейся ситуации местные органы власти организовывают доставку воды и других прохладительных напитков к погранпереходам. Так, Ошмянский райисполком организовал постоянное курсирование автолавок райпо к очередям фур на погранпереходе «Каменный Лог». Они доставляют также и продукты первой необходимости. Местное кафе «Василек» также организовало на погранпереходе выездную торговлю.
На
А в Островецком районе на погранпереходах «Котловка» и «Лоша» работает волонтерский отряд «Красные крылья». Созданный несколько лет назад, отряд доставляет питьевую воду водителям большегрузов.
Ситуация с доставкой питьевой воды на погранпереходе «Привалка» изучается в Гродненском райисполкоме и при необходимости сюда тоже будет организована выездная торговля.
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Начало лета отметилось не только жаркой погодой, но и очередями большегрузов на погранпереходах в направлении Литвы. Так, в «Привалке» очередь колеблется на...
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