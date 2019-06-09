К очередям на границе волонтеры доставляют воду и курсируют автолавки

Источник материала: Вороновская газета





Начало лета отметилось не только жаркой погодой, но и очередями большегрузов на погранпереходах в направлении Литвы.

Так, в «Привалке» очередь колеблется на отметке около 300 машин, в «Каменном Логе» 250-260.





С учетом складывающейся ситуации местные органы власти организовывают доставку воды и других прохладительных напитков к погранпереходам. Так, Ошмянский райисполком организовал постоянное курсирование автолавок райпо к очередям фур на погранпереходе «Каменный Лог». Они доставляют также и продукты первой необходимости. Местное кафе «Василек» также организовало на погранпереходе выездную торговлю.

На погранпереходах «Бенякони», «Дотишки» проводится выездная торговля предприятиями общепита из Беняконей и автолавками райпо. Они курсируют между большегрузами и продают воду, продукты первой необходимости. Расчеты принимаются с помощью международных платежных пластиковых карточек.





А в Островецком районе на погранпереходах «Котловка» и «Лоша» работает волонтерский отряд «Красные крылья». Созданный несколько лет назад, отряд доставляет питьевую воду водителям большегрузов.

Ситуация с доставкой питьевой воды на погранпереходе «Привалка» изучается в Гродненском райисполкоме и при необходимости сюда тоже будет организована выездная торговля.

Николай ШЛЫК

Фото: архив «ГП» https://grodnonews.by/