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Погода на неделе: до 34 градусов тепла

10.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Жара в Беларуси на этой неделе усилится: температура воздуха будет подниматься до 34 градусов.

Во вторник, 11 июня, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 на севере до 19 градусов выше нуля на юге, днем будет 27-33 градуса тепла.

В среду, 12 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, днем - 26-33 градуса тепла.

В четверг, 13 июня, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем - плюс 27-34 градуса.

В пятницу, 14 июня, ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус выше нуля, днем - 27-34 градуса тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Жара в Беларуси на этой неделе усилится: температура воздуха будет подниматься до 34 градусов.
 
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