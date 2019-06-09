Погода на неделе: до 34 градусов тепла

Источник материала: Новости Дзержинска

Жара в Беларуси на этой неделе усилится: температура воздуха будет подниматься до 34 градусов.

Во вторник, 11 июня, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 на севере до 19 градусов выше нуля на юге, днем будет 27-33 градуса тепла.

В среду, 12 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, днем - 26-33 градуса тепла.

В четверг, 13 июня, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем - плюс 27-34 градуса.

В пятницу, 14 июня, ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус выше нуля, днем - 27-34 градуса тепла.



