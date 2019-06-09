|
Журналист «МИРа» стал почетным факелоносцем II Европейских игр в Беларуси
10.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит эстафета огня
Почетных факелоносцев всего 450. Среди них – выдающиеся спортсмены, деятели культуры, науки. То, что Алексей Адашкин как представитель телерадиокомпании «Мир» попал в этот список, подчеркивает статус телеканала «МИР» и радио «МИР» в Беларуси.
Эстафета «Пламя мира» проходит в республике с середины мая. Сегодня огонь встречали в городе Мозырь на юге страны. Маршрут проложен таким образом, чтобы показать лучшее в Беларуси.
«Маршрут эстафеты длится 7700 км, проходит через все красивые места нашей страны, туристические места, заводы, фабрики, то что олицетворяет промышленный потенциал Беларуси. Мы посещаем 55 точек. Все длится 50 дней, включая Европу, и 36 дней по Беларуси», – сказала участник команды по подготовке и проведению эстафеты «Пламя мира» Антонина Яцук.
«Многие из наших людей уже купили билеты. Думаю, что за 10 дней, что будут проходить соревнования, многие наши работники посетят это мероприятие», – отметил директор «Совхоза-Комбината «Заря» Олег Слинько.
Символ II Европейских игр весит почти два килограмма. Без перерыва факел горит примерно 20 минут.
«Это полностью белорусское ноу-хау. Мы старались делать его не только красивым, но и функциональным, чтобы пламя горело стабильно, красиво, ясно», – сообщил инженер-технолог предприятия по выпуску газовой аппаратуры Валерий Терешенок.
В Беларуси таких факелов произвели 200 штук. После завершения эстафеты их подарят национальным Олимпийским комитетам и городам-участникам эстафеты.
Завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске во время церемонии открытия II Европейских игр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По городам Беларуси проносят факелы как символ II Европейских игр. Они пройдут в Минске 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)