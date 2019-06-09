Журналист «МИРа» стал почетным факелоносцем II Европейских игр в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит эстафета огня II Европейских игр . Соревнования стартуют уже 21 июня. Почетным факелоносцем стал и журналист телеканала «МИР» Алексей Адашкин.

Почетных факелоносцев всего 450. Среди них – выдающиеся спортсмены, деятели культуры, науки. То, что Алексей Адашкин как представитель телерадиокомпании «Мир» попал в этот список, подчеркивает статус телеканала «МИР» и радио «МИР» в Беларуси.

Эстафета «Пламя мира» проходит в республике с середины мая. Сегодня огонь встречали в городе Мозырь на юге страны. Маршрут проложен таким образом, чтобы показать лучшее в Беларуси.

«Маршрут эстафеты длится 7700 км, проходит через все красивые места нашей страны, туристические места, заводы, фабрики, то что олицетворяет промышленный потенциал Беларуси. Мы посещаем 55 точек. Все длится 50 дней, включая Европу, и 36 дней по Беларуси», – сказала участник команды по подготовке и проведению эстафеты «Пламя мира» Антонина Яцук.



Отрезок эстафеты Алексея Адашкина проходил через агрокомбинат «Заря». Это предприятие ставит рекорды в своей сфере – производстве продуктов питания. За 24 года «Заря» стала одним из лидеров в Гомельской области.

«Многие из наших людей уже купили билеты. Думаю, что за 10 дней, что будут проходить соревнования, многие наши работники посетят это мероприятие», – отметил директор «Совхоза-Комбината «Заря» Олег Слинько.

Символ II Европейских игр весит почти два килограмма. Без перерыва факел горит примерно 20 минут.

«Это полностью белорусское ноу-хау. Мы старались делать его не только красивым, но и функциональным, чтобы пламя горело стабильно, красиво, ясно», – сообщил инженер-технолог предприятия по выпуску газовой аппаратуры Валерий Терешенок.

В Беларуси таких факелов произвели 200 штук. После завершения эстафеты их подарят национальным Олимпийским комитетам и городам-участникам эстафеты.



Дизайн факелов тоже разработан белорусскими мастерами. Здесь можно увидеть силуэт мифического цветка папоротника. По легендe нашедшему такое растение в лесу светит удача.

Завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске во время церемонии открытия II Европейских игр.