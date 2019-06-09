Лукашенко о белорусском хоккее: Тащить сюда легионеров не надо

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не брать в белорусский хоккей легионеров. Об этом он заявил на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В частности, Лукашенко поинтересовался у министра, который также председательствует в наблюдательном совете ХК «Динамо-Минск», как обстоят дела в клубе. Президент подчеркнул, что в Беларуси не собираются финансировать легионеров.

«Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть», – сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что решение организовать турнир в конце февраля – начале марта, где минское «Динамо» сыграло суперсерию против сборной клубов экстралиги, было принято неслучайно.

«Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют. Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова – и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) – пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф – нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают», – заметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.