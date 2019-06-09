«Ну какие шашлыки?» Криушенко - о тимбилдинге перед игрой с Северной Ирландией

Источник материала: Tut.by

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против команды Северной Ирландии, которая пройдет на поле «Борисов-Арены» 11 июня и начнется в 21.45, сообщает «Прессбол» .



Фото: abff.by

— Смотрели матч североирландцев с эстонцами? Заметили у соперника изменения по сравнению с мартовским матчем?

— Наверное, больших изменений не было. И тактического рисунка команда придерживалась того же. Единственное, вышел нападающий Вашингтон, которого не было. А тот же нападающий, который забил нам, вышел на замену и забил и в Эстонии. Причем похожий гол. Команда уступала, но в концовке действовала агрессивно, выпустила второго нападающего и добилась победы.

— Северная Ирландия много забивает на последних минутах. Мы же обычно подсаживаемся в концовках. Как с этим бороться?

— В конце матча подсаживаются все команды. От этого никуда не денешься, если выполнять большие объемы работы. Но так складываются игры, что в концовке им удается забить, оказав дополнительное давление. Но не стал бы проводить параллели.

— После матча с Германией вы сетовали, что Громыко получил микротравму. Насколько она серьезная? Других повреждений нет?

— Все нормально, все в строю. И тот же Громыко будет готовиться к игре.

— Вы говорили, что на такого соперника, как Германия, не нужны дополнительные слова для мотивации. А перед Северной Ирландией они понадобятся?

— Думаю, тоже нет. Наша команда уже играла с Северной Ирландией. Видела соперника, ее потенциал. Дополнительные настройки включать смысла нет. Нужно выходить, играть и добиваться результата.

— Северная Ирландия сейчас идет на первом месте. До старта такое могли предположить?

— Для меня Северная Ирландия была командой того же уровня, что и Голландия с Германией. Команда участвовала в финальной части чемпионата Европы-2016. Многие игроки из той команды играют и сейчас. И то, что у них сейчас девять очков, не сюрприз.

— Сейчас можете сформулировать, почему проиграли Северной Ирландии в марте и какие уроки извлекли?

— Проигрыш — это всегда определенные ошибки, которые допускаешь в обороне. Вот при втором мяче и допустили позиционную ошибку, хотя готовились к такой манере игры соперника. Но, к сожалению, сказался момент концентрации, неправильно занятая позиция…

— После такого старта тяжело будет занять в группе даже третье место. Может, думали, что уже пора работать на перспективу и готовиться к мартовскому матчу с Грузией?

— А как вы себе это представляете — готовиться к мартовскому противостоянию? Вот как? Поменять обойму футболистов?

— Может, просматривать новых игроков…

— Где просматривать? Скажите.

— Ну, может, наигрывать что-то, держа в уме этот матч.

— Поверьте, мы наигрываем определенные моменты перед каждым матчем, учитывая соперника. Хотя где-то хочется играть и от себя. И, поверьте, я смотрю почти все матчи чемпионата Беларуси. Многие вживую, многие по ТВ. Ищу усиление для национальной команды. Но пока то, что есть, я считаю, это самые сильные игроки на данный момент. А перспективу мы не вычеркиваем. Ищем, стараемся. Сейчас взяли Громыко, Волкова, Печенина. Громыко и сыграл с первых минут. А готовиться к матчу следующего года… Теряется смысл, и болельщикам будет не очень весело.

— За кого будете болеть в параллельном матче?

— Прежде всего будем болеть за своих ребят. Чтобы они вышли и добились результата. А на игры соперника пока смысла смотреть нет.

— Какие-то мероприятия планируете, чтобы отвлечь команду от футбола?

— Ну какие шашлыки? Все очень быстро. Тем более жарко. Нет-нет. Сейчас задача спокойно восстановиться и подвести команду к следующей игре. Нет времени проводить какие-то мероприятия.

— В понедельник в финале Лиги наций играл наш соперник — сборная Голландии. Что скажете?

— В общем-то, и соперник достойный, и голландцы — хорошая команда. Посмотрели хороший футбол. А значительные выводы можно сделать, когда еще раз посмотришь. А в первый раз смотришь, как зрелище. Хотя какие-то моменты замечаешь.

— Бывший тренер сборной Беларуси Бернд Штанге сказал, что у белорусов ужасное физическое состояние и по игре 0:2 с немцами — еще хороший результат.

— Если бы Бернд позвонил мне, я бы ему прокомментировал. Прилюдно обсуждать не вижу смысла. Если для него состояние ужасное, есть Instat, который дает выкладки о физической активности во время матча. В общем пробеге мы не уступили немцам. Единственное, уступили в спринтах, и то незначительно. Поэтому не хочу отвечать на провокационные моменты. Может, физически у нас получился не очень хороший матч. Но выполнили много черновой работы в отборе, поэтому, может, меньше сил осталось для перехода из обороны в атаку.

— Вы сказали, что с североирландцами будете играть на победу. Как оцените иной результат?

— Не мне оценивать результат. Тренер ставит задачу, команда старается эту задачу выполнить, а оценивать у нас есть кому.

— В прошлом матче с североирландцами место в воротах занял Климович. Вы тогда сказали, что он больше всего подходит под соперника. Значит, сейчас выйдет в «старте» снова он?

— Пока сложно сказать. Еще пообщаюсь с тренером вратарей, выслушаю его концепцию и определюсь, кто будет играть.

— А как же интуиция?

— Я всегда стараюсь оценить, проанализировать. Интуиция — это как озарение. Пока озарение не пришло.

— Можете раскрыть карты на завтрашний матч: снова сыграете в три центральных защитника или изберете другую схему?

— Подумаем, решим. Скажу так.

— Насколько возможна рокировка Наумов — Волков?

— Оцениваем все варианты. У нас в обойме есть четыре центральных защитника — из них и будем выбирать.

— После матча с немцами Нойер удивился, что многие белорусы болели за Германию. Вы это почувствовали?

— Я этого не чувствовал, потому что во время игры на тонкости поведения трибун не обращаешь внимания. Здесь, скорее, болели наши соотечественники не за Германию, а за красивые моменты в исполнении немецких футболистов. Не думаю, что белорусы не патриоты.