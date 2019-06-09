﻿ «Ну какие шашлыки?» Криушенко - о тимбилдинге перед игрой с Северной Ирландией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ну какие шашлыки?» Криушенко - о тимбилдинге перед игрой с Северной Ирландией

10.06.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против команды Северной Ирландии, которая пройдет на поле «Борисов-Арены» 11 июня и начнется в 21.45, сообщает «Прессбол».


Фото: abff.by

— Смотрели матч североирландцев с эстонцами? Заметили у соперника изменения по сравнению с мартовским матчем?

— Наверное, больших изменений не было. И тактического рисунка команда придерживалась того же. Единственное, вышел нападающий Вашингтон, которого не было. А тот же нападающий, который забил нам, вышел на замену и забил и в Эстонии. Причем похожий гол. Команда уступала, но в концовке действовала агрессивно, выпустила второго нападающего и добилась победы.

— Северная Ирландия много забивает на последних минутах. Мы же обычно подсаживаемся в концовках. Как с этим бороться?

— В конце матча подсаживаются все команды. От этого никуда не денешься, если выполнять большие объемы работы. Но так складываются игры, что в концовке им удается забить, оказав дополнительное давление. Но не стал бы проводить параллели.

— После матча с Германией вы сетовали, что Громыко получил микротравму. Насколько она серьезная? Других повреждений нет?

— Все нормально, все в строю. И тот же Громыко будет готовиться к игре.

— Вы говорили, что на такого соперника, как Германия, не нужны дополнительные слова для мотивации. А перед Северной Ирландией они понадобятся?

— Думаю, тоже нет. Наша команда уже играла с Северной Ирландией. Видела соперника, ее потенциал. Дополнительные настройки включать смысла нет. Нужно выходить, играть и добиваться результата.

— Северная Ирландия сейчас идет на первом месте. До старта такое могли предположить?

— Для меня Северная Ирландия была командой того же уровня, что и Голландия с Германией. Команда участвовала в финальной части чемпионата Европы-2016. Многие игроки из той команды играют и сейчас. И то, что у них сейчас девять очков, не сюрприз.

— Сейчас можете сформулировать, почему проиграли Северной Ирландии в марте и какие уроки извлекли?

— Проигрыш — это всегда определенные ошибки, которые допускаешь в обороне. Вот при втором мяче и допустили позиционную ошибку, хотя готовились к такой манере игры соперника. Но, к сожалению, сказался момент концентрации, неправильно занятая позиция…

— После такого старта тяжело будет занять в группе даже третье место. Может, думали, что уже пора работать на перспективу и готовиться к мартовскому матчу с Грузией?

— А как вы себе это представляете — готовиться к мартовскому противостоянию? Вот как? Поменять обойму футболистов?

— Может, просматривать новых игроков…

— Где просматривать? Скажите.

— Ну, может, наигрывать что-то, держа в уме этот матч.

— Поверьте, мы наигрываем определенные моменты перед каждым матчем, учитывая соперника. Хотя где-то хочется играть и от себя. И, поверьте, я смотрю почти все матчи чемпионата Беларуси. Многие вживую, многие по ТВ. Ищу усиление для национальной команды. Но пока то, что есть, я считаю, это самые сильные игроки на данный момент. А перспективу мы не вычеркиваем. Ищем, стараемся. Сейчас взяли Громыко, Волкова, Печенина. Громыко и сыграл с первых минут. А готовиться к матчу следующего года… Теряется смысл, и болельщикам будет не очень весело.

— За кого будете болеть в параллельном матче?

— Прежде всего будем болеть за своих ребят. Чтобы они вышли и добились результата. А на игры соперника пока смысла смотреть нет.

— Какие-то мероприятия планируете, чтобы отвлечь команду от футбола?

— Ну какие шашлыки? Все очень быстро. Тем более жарко. Нет-нет. Сейчас задача спокойно восстановиться и подвести команду к следующей игре. Нет времени проводить какие-то мероприятия.

— В понедельник в финале Лиги наций играл наш соперник — сборная Голландии. Что скажете?

— В общем-то, и соперник достойный, и голландцы — хорошая команда. Посмотрели хороший футбол. А значительные выводы можно сделать, когда еще раз посмотришь. А в первый раз смотришь, как зрелище. Хотя какие-то моменты замечаешь.

— Бывший тренер сборной Беларуси Бернд Штанге сказал, что у белорусов ужасное физическое состояние и по игре 0:2 с немцами — еще хороший результат.

— Если бы Бернд позвонил мне, я бы ему прокомментировал. Прилюдно обсуждать не вижу смысла. Если для него состояние ужасное, есть Instat, который дает выкладки о физической активности во время матча. В общем пробеге мы не уступили немцам. Единственное, уступили в спринтах, и то незначительно. Поэтому не хочу отвечать на провокационные моменты. Может, физически у нас получился не очень хороший матч. Но выполнили много черновой работы в отборе, поэтому, может, меньше сил осталось для перехода из обороны в атаку.

— Вы сказали, что с североирландцами будете играть на победу. Как оцените иной результат?

— Не мне оценивать результат. Тренер ставит задачу, команда старается эту задачу выполнить, а оценивать у нас есть кому.

— В прошлом матче с североирландцами место в воротах занял Климович. Вы тогда сказали, что он больше всего подходит под соперника. Значит, сейчас выйдет в «старте» снова он?

— Пока сложно сказать. Еще пообщаюсь с тренером вратарей, выслушаю его концепцию и определюсь, кто будет играть.

— А как же интуиция?

— Я всегда стараюсь оценить, проанализировать. Интуиция — это как озарение. Пока озарение не пришло.

— Можете раскрыть карты на завтрашний матч: снова сыграете в три центральных защитника или изберете другую схему?

— Подумаем, решим. Скажу так.

— Насколько возможна рокировка Наумов — Волков?

— Оцениваем все варианты. У нас в обойме есть четыре центральных защитника — из них и будем выбирать.

— После матча с немцами Нойер удивился, что многие белорусы болели за Германию. Вы это почувствовали?

— Я этого не чувствовал, потому что во время игры на тонкости поведения трибун не обращаешь внимания. Здесь, скорее, болели наши соотечественники не за Германию, а за красивые моменты в исполнении немецких футболистов. Не думаю, что белорусы не патриоты.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против команды Северной Ирландии, которая пройдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко принял отставку главы МВД Игоря Шуневича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика