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«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»

10.06.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе «В обстановке мира».

Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то большему конфликту?»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В принципе, по замыслу, по философии международного права важнейшую, определяющую, ключевую роль, насколько я понимаю, в этих миротворческих процессах и в правилах игры должно играть ОБСЕ.

Но мы видим, что этой роли ОБСЕ реально не играет. Оно носит, скорее, какую-то декларативную функцию. Так что, может организацию поменять, как в том анекдоте?

Сегодня мы видим имитационный процесс, который… Что делать в этой ситуации? Какая парадигма должна быть?

«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом. А как найти консенсус, когда участвуют десятки субъектов с разными своими интересами? Поэтому отказаться от консенсуса – опять же, захотят ли это все-все государства?

И, давайте скажем, не будем идеализировать и «Хельсинки-1». 1975-ый год заключения, эйфория от заключения – мы помним эти кадры: энергичный Брежнев спускается с трапа. Но что было в 1979 году? Введение войск в Афганистан. 1980 год – санкции против московской Олимпиады, санкции и бойкоты. То же самое и в 1984 ом году. То есть не прошло и 4 лет, и все эти договоренности ушли.

Поэтому мы понимаем: значит, скорее, Хельсинки – это была попытка всех стран увеличить свой потенциал. И они, скажем, не шли на компромисс, они приняли декларации, хорошие декларации, но никто эти декларации не хотел выполнять. И поэтому я вот тоже говорю, позиция Беларуси и других стран таких сравнимых, что они, конечно, не хотят быть жертвами, жертвами политики великих государств, которая идёт уже, как существует государство, так и есть политика, что великие державы делают всё, что хотят, а малые – то, что должны. И поэтому, конечно, вот выход – это, конечно, повышение роли небольших стран. Скажем вот Организация Объединенных Наций. Понятно, сегодня, возможно, я сразу подвернусь критике. Есть вето, право вето у пяти великих государств. А какую роль играют малые и средние государства? Вот если мировое сообщество начнёт повышать роль малых, средних государств, чтобы у них был определённый противовес – нужно ли это право вето, не нужно – то, конечно, мир будет безопасен. Нужно услышать как можно больше государств.

«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Поскольку мне приходилось участвовать во многих мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, значит, я хотел бы вернуться к теме, как правильно было сказано, что фактически на этих площадках продолжаются идеи, которые высказаны элитами соответствующих стран. И парламентарии в большинстве случаев просто повторяют это и эти идеи.

Самый большой недостаток этих дискуссионных площадок, что на них, как правило, не рассматриваются вопросы причин, сути проблем, которые возникают, а обсуждаются последствия и что надо делать, чтобы с этими последствиями бороться. Это касается климата, терроризма и так далее.

И всегда, как правило, речь идёт…

Игорь Марзалюк:
Это как бензином тушить пожар.

Сергей Рахманов:
Да, вот что-то у нас случилось – давайте последствия ликвидировать. А в суть мы не заходим, не рассматриваем. Поэтому я опять возвращаюсь к идее того, что для того, чтобы рассматривать суть, надо включать больше интеллекта в это рассмотрение, и чтобы на всех площадках: будь то по линии исполнительной власти, будь то по линии парламентаризма, бизнеса и так далее, чтобы это происходило. И что радует: радует то, что сейчас в мире среди всех составляющих парламентской дипломатии очень быстро усиливается дипломатия мозговых центров.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Виктор Шадурский, Сергей Рахманов
 
 
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Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе «В обстановке мира». Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то...
 
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