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«Самое уязвимое место ОБСЕ в том, что решения принимаются консенсусом»
Источник материала: СТВ
Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня мы видим имитационный процесс, который… Что делать в этой ситуации? Какая парадигма должна быть?
Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Поэтому мы понимаем: значит, скорее, Хельсинки – это была попытка всех стран увеличить свой потенциал. И они, скажем, не шли на компромисс, они приняли декларации, хорошие декларации, но никто эти декларации не хотел выполнять. И поэтому я вот тоже говорю, позиция Беларуси и других стран таких сравнимых, что они, конечно, не хотят быть жертвами, жертвами политики великих государств, которая идёт уже, как существует государство, так и есть политика, что великие державы делают всё, что хотят, а малые – то, что должны. И поэтому, конечно, вот выход – это, конечно, повышение роли небольших стран. Скажем вот Организация Объединенных Наций. Понятно, сегодня, возможно, я сразу подвернусь критике. Есть вето, право вето у пяти великих государств. А какую роль играют малые и средние государства? Вот если мировое сообщество начнёт повышать роль малых, средних государств, чтобы у них был определённый противовес – нужно ли это право вето, не нужно – то, конечно, мир будет безопасен. Нужно услышать как можно больше государств.
Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
И всегда, как правило, речь идёт…
Игорь Марзалюк:
Сергей Рахманов:
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Инициативу «Хельсинки-2» обсуждали в программе «В обстановке мира». Эксперты об инициативе «Хельсинки»-2: «А что, молчать? Чтобы опять всё двигалось к какому-то...
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