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Министр МВД Игорь Шуневич подал в отставку

10.06.2019 19:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр МВД Игорь Шуневич подал в отставку

Министр внутренних дел Игорь Шуневич подал в отставку во время рабочей встречи с президентом, на которой обсуждались меры по обеспечению безопасности на II Европейских играх и судьба ХК "Динамо".

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - сообщил журналистам Игорь Шуневич после встречи с главой государства.

Министр подчеркнул, что решение о своей отставке принимал не импульсивно, а спокойно и обдуманно.

"Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений", - заявил Игорь Шуневич.

По его словам, он уходит с поста министра не только для того, чтобы уступить место другим, но чтобы попробовать себя в новой ипостаси. О какой-то конкретной должности он не думал, но надеется принести пользу государству на новом месте работы.

"Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности", - отметил Игорь Шуневич.

Учитывая тот факт, что в отставку Игорь Шуневич подал незадолго до начала избирательной кампании в белорусский парламент, не исключено, что именно там он вскоре может и объявиться.

 
 
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич подал в отставку во время рабочей встречи с президентом, на которой обсуждались меры по обеспечению безопасности на II...
 
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