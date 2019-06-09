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В Минске 45-летнего милиционера нашли повешенным. Друзья не верят в версию СК о суициде
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 10 июня, в Telegram-канале «Nexta»
Со слов представителей СК, обстоятельства смерти мужчины все еще выясняются, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть сотрудника РУВД не имеет криминального характера.
Журналисты «Радые Свабода»
Денис Тихоненко добавил, что Андрей в этом году должен был выходить на пенсию. Он увререн, что милиционер не был склонен к самоубийству.
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Сегодня, 10 июня, в Telegram-канале «Nexta» сообщили о смерти 45-летнего сотрудника уголовного розыска Ленинского РУВД Андрея Макаревича. Его нашли повешенным. Информацию...
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