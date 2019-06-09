В Минске 45-летнего милиционера нашли повешенным. Друзья не верят в версию СК о суициде

Источник материала: KYKY

Сегодня, 10 июня, в Telegram-канале «Nexta» сообщили о смерти 45-летнего сотрудника уголовного розыска Ленинского РУВД Андрея Макаревича. Его нашли повешенным. Информацию подтверждает «Радые Свабода»: журналистам издания ситуацию прокомментировал Следственный комитет.

Со слов представителей СК, обстоятельства смерти мужчины все еще выясняются, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть сотрудника РУВД не имеет криминального характера.

Журналисты «Радые Свабода» связались со знакомым Андрея, помощником депутата Анны Конопацкой Денисом Тихоненко. Вместе они учились в школе и тесно общались до смерти Макаревича. Денис заявил, что не верит в версию о суициде: «Андрей видел смерть и знает, что это такое. Вряд ли его мог кто-то напугать, ведь он всю жизнь работал с опасными преступниками. Он занимался особенно важными делами, не имел никакого блата никогда. Остался рано без отца, всегда хотел служить в милиции. Прошел службу в армии, в ВДВ, окончил школу милиции – и от самого рядового сотрудника прошел, работал с преступниками в делах убийств».

Денис Тихоненко добавил, что Андрей в этом году должен был выходить на пенсию. Он увререн, что милиционер не был склонен к самоубийству.