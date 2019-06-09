Белстат: в мае больше всего подешевели помидоры и огурцы, подорожали - лук и морковь

Источник материала: Виртуальный Брест

В мае больше всего подешевели помидоры и огурцы, подорожали - лук и морковь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.





Среди продуктов питания больше всего подешевели огурцы (на 38,28%), помидоры (на 31,95%), куриные яйца (на 7,43%) и рагу из свинины (на 4,26%). Подорожал репчатый лук (на 41,23%), морковь (на 35,45%), сладкий перец (на 24,49%) и чеснок (на 15,06%). Овощи стали дешевле на 12,23%, фрукты подорожали на 3,77%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,8%.

Табачные изделия стали дороже на 0,11%, алкогольные напитки - дешевле на 0,39%.

Одежда подешевела на 0,01%, обувь подорожала на 2,48%. При этом женские дубленки подешевели на 4,73%, мужские дубленки и кожаные куртки на меху - на 3,07%, женские куртки - на 2,18%. Мужские кроссовые туфли подорожали на 5,52%, женские демисезонные сапоги на высоком каблуке - на 6,07%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,37%. Больше всего подорожали услуги железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 7,67%) и по подключению в сеть Интернет (на 3,18%). Подешевели услуги концертных организаций (на 1,15%), а также страхования легкового автотранспорта (на 1,29%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в мае составила 0,3%.