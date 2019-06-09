ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пешеход укусил милиционера за ногу во время попытки доставить его в отдел. Каков приговор?

10.06.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент случился в марте в одном из дворов Лунинца. По официальным данным, 21-летний молодой человек, будучи нетрезвым, воспрепятствовал законной деятельности сотрудника органов внутренних дел, находившегося при исполнении служебных обязанностей. На днях состоялся суд, в ходе которого было выбрано наказание — арест.

Пешеход укусил милиционера за ногу во время попытки доставить его в отдел. Каков приговор?

Сообщается, что юношу решили доставить в райотдел милиции за совершенное им административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.23 «Нарушение правил дорожного движения пешеходами» КоАП РБ. Пытался это сделать милиционер-водитель группы задержания взвода милиции Департамента охраны МВД РБ.

Далее, по сообщению прокуратуры, молодой человек применил насилие — «умышленно укусил милиционера за верхнюю поверхность левой ноги», в результате причинил последнему телесное повреждение в виде кровоподтека на внутренней поверхности левого бедра.

Суд Лунинецкого района признал пешехода виновным в насилии в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК РБ, сообщила старший помощник прокурора района Анна Пенер. В качестве наказания ему назначили арест сроком на один месяц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Инцидент случился в марте в одном из дворов Лунинца. По официальным данным, 21-летний молодой человек, будучи нетрезвым, воспрепятствовал законной деятельности...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТЗ з удзелам 4 машын у Мінску: "Lexus" перакуліўся, 3 пацярпелых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика