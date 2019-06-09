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Пешеход укусил милиционера за ногу во время попытки доставить его в отдел. Каков приговор?
10.06.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент случился в марте в одном из дворов Лунинца. По официальным данным, 21-летний молодой человек, будучи нетрезвым, воспрепятствовал законной деятельности сотрудника органов внутренних дел, находившегося при исполнении служебных обязанностей. На днях состоялся суд, в ходе которого было выбрано наказание — арест.
Сообщается, что юношу решили доставить в райотдел милиции за совершенное им административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.23 «Нарушение правил дорожного движения пешеходами» КоАП РБ. Пытался это сделать милиционер-водитель группы задержания взвода милиции Департамента охраны МВД РБ.
Далее, по сообщению
Суд Лунинецкого района признал пешехода виновным в насилии в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК РБ, сообщила старший помощник прокурора района Анна Пенер. В качестве наказания ему назначили арест сроком на один месяц.
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Инцидент случился в марте в одном из дворов Лунинца. По официальным данным, 21-летний молодой человек, будучи нетрезвым, воспрепятствовал законной деятельности...
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