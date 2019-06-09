|
Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля
10.06.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.06.2019 в 18:10 часов на 46-м км автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» произошло ДТП.
По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хундай-Сантафе», двигаясь по направлению от Малориты к Бресту, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. Водитель госпитализирован в УЗ «Малоритская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
09.06.2019 в 18:10 часов на 46-м км автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» произошло ДТП. По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)