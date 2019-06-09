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Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля

10.06.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

09.06.2019 в 18:10 часов на 46-м км автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» произошло ДТП.

Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля

Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля

По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хундай-Сантафе», двигаясь по направлению от Малориты к Бресту, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. Водитель госпитализирован в УЗ «Малоритская ЦРБ».

Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля

Малоритский район: водитель отвлекся от управления и допустил опрокидывание автомобиля

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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  09.06.2019 в 18:10 часов на 46-м км автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» произошло ДТП. По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем...
 
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