Велокросс от Skoda: «паркетник» Karoq приспособили под велосипедистов

Источник материала: Tut.by

Прошла всего неделя с момента демонстрации пикапа на основе кроссовера Kodiaq, над которым работали студенты профессионального училища Skoda, и вот представлен еще один необычный концепт чешской марки. Создан он в британском отделении компании.





Называется он Karoq Velo и построен в единичном экземпляре на базе стандартного компактного кроссовера Skoda . По задумке авторов проекта, автомобиль предназначен для любителей активного отдыха — в первую очередь велосипедистов. Создан Karoq Velo по результатам опроса 1500 фанатов езды на велосипедах, которых попросили представить свои идеи и представления об «идеальном автомобиле для велосипедистов».





Karoq Velo может перевозить до трех байков — кроссовер оборудован велосипедным багажником на крыше и специальными креплениями в багажном отделении. Там же имеется и бокс с набором инструментов для ремонта велосипедов, а также установка для мойки байка и велоэкипировки. При этом в салоне Karoq Velo могут разместиться до трех человек.





Из прочих особенностей Karoq Velo — дополнительное светодиодное освещение, точка доступа Wi-Fi и дрон для съемок поездок с воздуха. О запуске подобной версии Karoq в серию в Skoda не обмолвились.