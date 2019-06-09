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Велокросс от Skoda: «паркетник» Karoq приспособили под велосипедистов
Источник материала: Tut.by
Прошла всего неделя с момента демонстрации
Называется он Karoq Velo и построен в единичном экземпляре на базе стандартного компактного
Karoq Velo может перевозить до трех байков — кроссовер оборудован велосипедным багажником на крыше и специальными креплениями в багажном отделении. Там же имеется и бокс с набором инструментов для ремонта велосипедов, а также установка для мойки байка и велоэкипировки. При этом в салоне Karoq Velo могут разместиться до трех человек.
Из прочих особенностей Karoq Velo — дополнительное светодиодное освещение, точка доступа Wi-Fi и дрон для съемок поездок с воздуха. О запуске подобной версии Karoq в серию в Skoda не обмолвились.
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