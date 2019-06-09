Любил форму НКВД, боролся с «дырявыми», наркотиками, пьянством. Чем запомнился Шуневич на посту министра

СМИ вспоминают, чем Шуневич наиболее запомнился белорусскому обществу.





10 июня Шуневич подал свой рапорт об отставке – и Лукашенко его подписал. Перед тем в ходе рабочей встречи глава государства раскритиковал министра за ненадлежащую подготовку к Европейским играм: мол, вместо фанзон силовики «создают не то «концлагери», не то «гетто».





Комментируя отставку, Шуневич заявил журналистам: «Пройден очень долгий и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно – быть актуальным». Он также добавил, что, вероятно, слишком долго занимал должность и настало время «сменить род деятельности».

"Белсат" собрали топ «активностей» Шуневича за годы его работы в МВД. собрали топ «активностей» Шуневича за годы его работы в МВД.









1. Разгон Дня Воли в Минске





«25 марта в Минске все спокойно», – писала газета «СБ. Беларусь сегодня» в 2017 году. На самом деле в тот день МВД вывело на улицы города вооруженные спецподразделения, водометы, бронированные боевые машины. И все это – против пары тысяч человек с бело-красно-белыми флагами. Под дубинки силовиков попали и обычные прохожие, и журналисты. В отделениях оказались несколько сотен задержанных.









Через несколько дней в комментарии «Еврорадио» министр утверждал, что МВД не собирается отказываться от силовых разгонов мирных демонстраций:





«Я не вижу ничего сверхъестественного в том, что мы иногда наращиваем свои силы и возможности для того, чтобы предупредить какой-то вред общественному порядку, общественным отношениям в связи с каким-то событием. В том числе – политическим».





К тому же, в течение всего марта 2017 года милиция в разных городах Беларуси задерживала участников акций «недармоедов», протестующих против налога на безработицу.













После «холодной весны 2017-го» в обществе был довольно высокий уровень недовольства ведомством Шуневича. Говоря о случаях милицейского беспредела, белорусы до сих пор называют милиционеров «шунявками».





2. Скульптура городового как «священная корова»

По инициативе Шуневича возле здания МВД в Минске была установлена бронзовая скульптура царского городового с собачкой.





Открытие скульптуры было приурочено к сотому юбилею белорусского милиции, которая ведет свою историю от 4 марта 1917 года, когда большевики под руководством Михаила Фрунзе захватили в Минске полицейское управление и разоружили царских полицейских. Однако городовой – как раз представитель полиции, которую разоружали отряды Фрунзе.













Историческая нестыковка милицию не огорчала, зато попытки прохожих сфотографироваться или просто прикоснуться к скульптуре вызвали неадекватную реакцию. Минчан и даже гостей города задерживали и штрафовали за любые действия с городовым – это произошло по крайней мере 8 раз. Инкриминировали, среди прочего, «неповиновение милиции». Однажды за петлю, накинутую на шею городовой, активиста пытались посадить на два года «химии». При этом никакого формального запрета прикасаться к скульптуре нет.





В прошлом году подросток по имени Арсений дал городовому шлепка: милиция поймала его и заставила просить перед городовым прощения на камеру. Видеоролик с таким содержанием опубликовало МВД. Дело за «мелкое хулиганство» против подростка в конце концов прекратили, но «извинение перед городовым» стала местным мемом.





Шуневич тогда говорил, что это была его идея – создать такое видео.





«Если бы это было странно, я бы этого не делал, я адекватный человек», – объяснял глава МВД.





3. «Дырявые» высказывания

Экс-министр также запомнился драматичным отношением к сексуальным меньшинствам. В эфире телеканала ОНТ он заявлял:





«Существует определенная категория граждан, которых я, – извините за сленг, это мой термин, моя дефиниция – называю «дырявые». Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены. Некоторые эти отверстия используют не по назначению. А некоторые – действительно дыра. В образовании, воспитании, культуре, интеллекте.





Некоторые все это комбинируют. Задача у них всех одна, это всем понятно: блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, как я их называю, лайков. Естественно, получить гранты от своих закардонных кураторов. И удовлетворить свое болезненное эго».





Представители ЛГБТК+ возмутились подобными высказываниями. Правозащитники отметили, что в Беларуси и без того высокий уровень гомофобии, что приводило к преступлениям на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации. Генпрокуратура обещала рассмотреть жалобу ПЦ «Вясна» на Шуневича, однако никакой ответственности за свои слова министр так и не понес.





4. Стиль – НКВД

Несколько лет на парад в честь Дня Победы Шуневич надел форму работника НКВД сталинских времен. По его словам, он сделал это, «чтобы отдать дань уважения истории».





Глава МВД подчеркивал, что за свой поступок чувствует только гордость и никакого сожаления.





За период с 1917 по 1953 годы в Беларуси органами госбезопасности было убито по разным данным до 600 тысяч человек. Пик массовых репрессий пришелся именно на сталинские времена. НКВД расстреливал белорусскую интеллигенцию: деятелей культуры, ученых, священников.





Но министра Шуневича, очевидно, куда более заботило судьба чекистов – именно их память он чтил.





5. Дело Потаповича и рейд против ромов

В этом году 16 мая в Могилеве нашли тело лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича. Перед тем лейтенант якобы успел сообщить, что его похитили представители цыганской национальности. В тот же вечер ОМОН устроил рейд на микрорайоны Чапаевка и Гребенево, где живут ромские семьи.





По словам ромов, вооруженные милиционеры врывались в их дома, клали лицом на пол и женщин, и людей пожилого возраста, некоторых избивали. Десятки были задержаны и безосновательно провели за решеткой сутки.





Позже следствие озвучило основную версию смерти Потаповича – суицид. Ромы оказались невиновны. Правозащитники призвали Генпрокуратуру проверить законность действий милиции.





Министр Шуневич заявил, что не собирается извиняться перед ромами. «Мне перед цыганами извиняться не за что», – сказал тогда глава МВД.





TUT.BY также собрал ряд предложений, идей и высказываний, которыми МВД с Игорем Шуневичем во главе и сам министр запомнятся белорусам. также собрал ряд предложений, идей и высказываний, которыми МВД с Игорем Шуневичем во главе и сам министр запомнятся белорусам.





6. Антинаркотические декреты

С наркотиками МВД боролось довольно жестко и пролоббировало два больших декрета. В 2014 году в Беларуси вступил в силу «антимаковый декрет», давший государству монополию на оптовую торговлю семенами мака, из которых можно получить опиум — сильнодействующий наркотик. За нарушение условий хранения и перевозки семян мака ввели ответственность — штраф и конфискация автомобиля.





Как отчитывалось тогда МВД, до принятия декрета доля опиума на наркорынке составляла 60−80%, после — упала ниже 10%. Однако молодые потребители стали массово пробовать более дешевые и сперва казавшиеся менее опасными и почти «легальными» курительные смеси.





В связи с этим следом за «антимаковым декретом» МВД инициировало закон, который увеличивал ответственность за оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. По нему максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков был увеличен до 25 лет, а возраст наступления уголовной ответственности за это преступление снижен с 16 до 14 лет. За употребление наркотиков были введены штрафы, хотя разработчики настаивали на уголовной ответственности и для потребителей. Юристы, психологи и общественные деятели в целом положительно оценили меры, предпринятые властями против распространения психотропов.





«Люди перестали умирать и резать друг друга. Мы считаем, что это первая отвоеванная позиция», — отмечал тогда Шуневич.





7. Борьба с пьянством

МВД уже несколько лет выступает за ограничения по продаже спиртного. В ведомстве предлагают не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00 утра, а в магазинах с площадью торгового зала 1000 кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. По мнению МВД, ограничение продажи алкоголя в ночное время влияет на снижение уровня преступности в стране. Кроме того, среди предложений ведомства — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





В 2015 году в Минске продажу алкоголя ночью все-таки запретили. Правда, запрет продержался всего 2,5 месяца, его отменили после совещания по вопросам производства и оборота алкогольной продукции у президента.





В октябре 2018 года предложение МВД снова решили «опробовать» в Минске, Жлобинском и Быховском районах. Правда, запрет продержался еще меньше: 1 октября решение о запрете было принято, а уже 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Местные власти оперативно отреагировали на пожелание президента — «ночной сухой закон» продержался в Беларуси менее суток.





Спустя месяц МВД опубликовало статистику: за 10 месяцев 2018 года порядка около 79% «бытовых» преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, 17% потерпевших также были пьяны.





8. Борьба с домашним насилием

При Шуневиче МВД также разработало законопроект о противодействии домашнему насилию. В проекте предлагались меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство. Предполагалось, что если закон будет принят, то в белорусском праве появятся такие понятия, как «экономическое насилие», «преследование», «домогательство». Кроме того, предлагалось революционное для Беларуси новшество — официально запретить бить детей.





Против предложений МВД выступили общественные организации, которые называют себя «просемейными силами страны». Они считают, что семьи в силах разобраться в своих проблемах без вмешательства государства. В концепции закона, по их мнению, «патриархальный уклад семьи расценивается как криминал», поэтому они начали сбор подписей под обращением к президенту. Выступили против законопроекта и епископы объединений Евангельских церквей Беларуси, связав с пропагандой ЛГБТ-культуры. А по мнению депутата Игоря Марзалюка, концепция проекта закона «рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».





Раскритиковал документ и президент. Глава государства признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать. «Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, — отметил президент. — Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты», — заявил президент.





9. Биометрические паспорта

Проект по введению ID-карт и биометрических паспортов также разрабатывало МВД. Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.





Правда, сроки введения новых видов документов личности все время сдвигаются. Изначально выдавать их планировали с 2019 года. Но из-за технических трудностей сроки перенесли на 1 января 2020 года.





10. «После осмотра гинеколога — в милицию»

Последнее спорное предложение МВД касалось идеи информировать УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет. Цель — выявить преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.





Новость сразу же вызвала бурю негодования: «Государство пытается залезть в трусы подросткам», «Девочки будут бояться ходить к гинекологу», «А что если из-за страха перед родителями девушка оговорит парня и скажет, что ее заставили?» — писали комментаторы.





Вице-премьер Игорь Петришенко тоже прокомментировал новость, назвав ее «дутой, абсолютно беспочвенной сенсацией». Официально ни в Минздраве, ни в УВД Миноблисполкома ситуацию до сих пор не прокомментировали.





Как выяснил TUT.BY, специалисты из Минска в милицию данные о пациентках, которые ведут раннюю половую жизнь, не сообщают. А вот специалисты из Минской области заявили, что такая практика есть.





11. Форма для маленьких хоккеистов, пошитая осужденными

Два года назад после олимпийского собрания у президента министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что Департамент исполнения наказаний займется пошивкой формы для детей-хоккеистов: шить ее будут в исправительных учреждениях.









Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY





Спустя три месяца в Минске показали первую хоккейную форму, которую для детей сшили заключенные.





Подготовили ее в ИК-4, а первыми протестировали ребята из детско-юношеской спортшколы «Динамо». 50 комплектов «на пробу» им передал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Форма вышла на 40% дешевле импортной, а директор хоккейной школы «Динамо» даже сказал, что визуально форма ненамного отличается от той же Bauer.





12. Был уверен, что против МВД ведется информационная война

Игорь Шуневич не раз заявлял, что в отношении МВД ведется информационная война. Поводом для такого мнения в МВД называли многочисленные публикации в СМИ на тему поведения отдельных сотрудников — применение грубой силы в отношении журналиста TUT.BY Павла Добровольского, штурм квартиры минского педиатра и другие случаи.





Шуневич был уверен, что «неослабевающий информационный накат на милицию — это попытка оппонентов власти ослабить авторитет милиции в глазах населения для реализации изменения социального строя и политики Беларуси».









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Кроме всего перечисленного, Игорь Шуневич запомнился и пренебрежительным отношением к журналистам. «Если ты фрилансер – будь готов встретить фрикопа», – шутил бывший министр в эфире ОНТ. Между тем журналистам «Белсата», которых ведомство Шуневича регулярно бросало в милицейские участки, такая шутка смешной не кажется.







