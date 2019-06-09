Задержан замдиректора оператора всех кладбищ Минска

По словам собеседника портала, Сергея Рудого задержали на прошлой неделе по подозрению в получении взятки.





В приемной в прошлую среду сказали, что 4 июня Рудой еще был на работе. В администрации «Спецкомбината КБО» 5 июня сообщили, что Рудого на работе нет, потому что он написал заявление об отпуске за свой счет.





А сегодня в Следственном комитете подтвердили задержание замдиректора «Спецкомбината КБО».





— По данным следствия, в феврале текущего года мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Противоправные действия должностного лица были выявлены сотрудниками милиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, — сообщили в Следственном комитете.









Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Следователями проводятся следственные действия с его участием.



