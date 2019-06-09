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В Минтруда объяснили, почему не индексируются доходы населения за май

10.06.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доходы населения за май индексироваться не будут, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Там пояснили, что индексация — корректировка размера не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджета с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае, если индекс потребительских цен превышает 5-процентный порог с момента последней индексации. Однако этого не произошло.

По данным Национального статкомитета, индекс потребительских цен за май к апрелю составил 100,3 %.

— Он не превысил 5-процентного порога к январю 2019 г. — месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января в размере 330 рублей, также не подлежит индексации за май, сообщили в Минтруда.
 
Теги: Минск
 
 
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Доходы населения за май индексироваться не будут, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты...
 
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