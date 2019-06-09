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Палата представителей рассмотрит поправки в «наркотическую» статью Уголовного кодекса
Источник материала: Партизан
Предлагается уменьшить нижний порог наказания.
Палата представителей 13 июня рассмотрит поправки в 328 статью УК Беларуси. Она предполагает ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропов. Как передает
Таким образом по части два будет предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, а по части три — от шести до пятнадцати.
Если поправки будут приняты, то отдельные приговоры, вынесенные ранее могут быть пересмотрены.
Часть 2 статьи 328 предусматривает наказание за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку с целью сбыта, либо незаконный сбыт. Часть 3 предусматривает наказание за те же деяния, но совершенные в составе группы, либо должностными лицами, либо в крупном размере.
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Предлагается уменьшить нижний порог наказания.
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