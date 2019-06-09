Николая Дедка сняли с автобуса на белорусско-литовской границе





Николай Дедок. Фото: ПЦ "Весна"





Как сообщил журналист в своем Facebook, во время проверки документов пограничник долго рассматривал его паспорт, а затем решил отнести его на "спецправерку". Поводом для такой "спецправерки", который озвучил пограничник, стало подозрение, что документ якобы "имеет признаки подделки". Интересно, что за четыре дня до этого Дедок пересекал ту же самую границу, и все было в порядке.





Пограничник понес паспорт в отдельную комнату для проверки. В результате, автобус, на котором ехал журналист, ушел. Во время проверки, конечно, подозрения о том, что паспорт поддельный, не подтвердились, и Николая отпустили.





По словам Дедка, пограничники вели себя корректно. Даже посадили на попутную машину до Вильнюса.





Николай Дедок считает, что снятие с автобуса - это еще один вид психологического давления по заказу ГУБОПиК.