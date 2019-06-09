Полиция Косово нарушила иммунитет российского сотрудника миссии ООН, считают в организации

Источник материала: Интерфакс

Косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского дипломата, сотрудника Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, заявил советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес.

"Арест и содержание под стражей Краснощекова и сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димовича не соответствовали их статусу, привилегиям и неприкосновенности", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН. При этом де Суарес отметил, что оба сотрудника МООНК имели официальные полномочия разобраться на месте в складывающейся ситуации.

По его словам, "особую обеспокоенность вызывает тот факт, что оба они были избиты и подверглись жестокому обращению в ходе их ареста". "Обоим требовался медицинский уход, когда они были выпущены на свободу", - сказал он.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, для проведения силовой операции. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди которых были полицейские. Представители косовских властей утверждали, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В ходе этой акции российский дипломат, сотрудник Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был избит и задержан. Позже власти Косово объявили его персона нон-грата. Сам он с травмами головы и лица был направлен в госпиталь Военно-медицинской академии в Белграде, где и пребывает на лечении до сих пор.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Чепурин встретился с главой МООНК Захиром Танином и выразил надежду на то, что ООН предпримет все меры для расследования нападения на российского сотрудника миссии.

"Это принципиальный вопрос. Если насилие совершается без последствий - оно будет продолжено. Преступники не должны остаться безнаказанными", - подчеркнул Чепурин.