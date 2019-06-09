Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех облгосадминистраций

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены.

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.

Мендель отметила, что продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить облгосадминистрации.

"Всем известны критерии нашего отбора: это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с какими-либо коррупционными схемами. И нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Также важно, чтобы у этих кандидатов был какой-то план и понимание, с кем они будут работать на местах", - отметила она.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.