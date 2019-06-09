В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором

Источник материала: Интерфакс

Мужчина в Бобруйске нанес знакомому множественные удары топором, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, ночью 8 июня мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства 53-летнего подозреваемого. В ходе распития хозяин нанес 39-летнему знакомому множественные удары топором, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После содеянного подозреваемый позвонил своей знакомой и рассказал о случившемся. Женщина сообщила в милицию", - говорится в сообщении в ведомства.

Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли орудие преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.