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В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором
Источник материала: Интерфакс
Мужчина в Бобруйске нанес знакомому множественные удары топором, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, ночью 8 июня мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства 53-летнего подозреваемого. В ходе распития хозяин нанес 39-летнему знакомому множественные удары топором, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После содеянного подозреваемый позвонил своей знакомой и рассказал о случившемся. Женщина сообщила в милицию", - говорится в сообщении в ведомства.
Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли орудие преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.
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Мужчина в Бобруйске нанес знакомому множественные удары топором, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
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